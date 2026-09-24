Śmierć legendarnego trenera. Ogromna strata dla polskiego sportu

Tadeusz Osik urodził się w 1950 roku w Trzciance, gdzie ukończył Technikum Samochodowe. Później trafił do Poznania – najpierw odbył tam służbę wojskową, a później ukończył Akademię Wychowania Fizycznego.

W młodości uprawiał między innymi biegi przez płotki, startował w barwach poznańskich klubów – Energetyka i Olimpii. Temu drugiemu stowarzyszeniu pozostał wierny po zakończeniu kariery zawodniczej, będąc od 1978 roku trenerem w Olimpii.

Od 1996 roku pracował jako trener kadry narodowej, w 2000, 2004, 2008 oraz 2012 był powoływany do olimpijskiej reprezentacji Polski. Był wykładowcą akademickim, współautorem opracowań traktujących o treningu w biegach sprinterskich Piastował stanowisko szefa szkolenia bloku sprintu, w latach 2016-2024 zasiadał w zarządzie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Tadeusz Osik nie żyje. Ogromna strata dla polskiego sportu

Przez lata współpracował z dziesiątkami polskich sprinterów. Twórca wielu sukcesów naszych szybkobiegaczy na imprezach rangi mistrzowskiej. Był człowiekiem niezwykle oddanym lekkiej atletyce, także tej na poziomie lokalnym w Wielkopolsce.

„Jego nazwisko nierozerwalnie związane było z polskim sprintem i sztafetą 4 × 100 metrów. Wychowywał i prowadził zawodników, którzy reprezentowali Polskę na największych światowych arenach. Wśród jego podopiecznych byli m.in. Marcin Urbaś, Ryszard Pilarczyk, Marcin Jędrusiński, Łukasz Chyła, Przemysław Rogowski, Robert Kubaczyk, Kamil Masztak, Artur Zaczek, Jakub Adamski, Remigiusz Olszewski, Adam Pawłowski, Eryk Hampel, Marta Jeschke, Daria Korczyńska i Kamila Ciba. Jego zasługi wykraczały jednak daleko poza wyniki pojedynczych zawodników. Tadeusz Osik współtworzył system szkolenia polskiej lekkoatletyki, dzieląc się doświadczeniem zdobywanym przez dziesięciolecia pracy, od szkolenia młodzieży aż po przygotowanie zawodników do najważniejszych imprez świata” – czytamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki.

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Jego wiedza merytoryczna z obszaru szkolenia była powszechnie szanowana. Wielokrotnie odznaczany za pracę z młodzieżą, odznaczony złotą honorową odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Orderem Polskiej Lekkiej Atletyki.

Tadeusz Osik zmarł w wieku 76 lat.

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