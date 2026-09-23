Polscy siatkarze są sportową dumą! Kosmiczna seria stała się faktem

Wiele wskazuje na to, że tegoroczne mistrzostwa Europy będą kolejną imprezą do kolekcji, z której Polacy wyjadą z medalem na szyjach. Nie jest też tajemnicą, że drużyna trenera Nikoli Grbicia będzie celować w końcowy triumf. Mowa w końcu o liderach rankingu światowego (FIVB), którzy kroczą w ostatnich latach od sukcesu do sukcesu.

Kapitalna seria polskich siatkarzy! To jedenasty sukces z rzędu

Gdyby spojrzeć na ostatnie lata, tak właściwie na siatkarzy zawsze można było liczyć. Awans do półfinału ME 2026 stał się jedenastym takim – z rzędu – biorąc pod uwagę najważniejsze imprezy, w których wzięła bądź bierze udział reprezentacja Polski.

Ta seria rozpoczęła się jeszcze za kadencji poprzedniego szkoleniowca Vitala Heynena. Belg zdobył z kadrą Polski na pożegnanie brązowy medal ME 2021. Wcześniej jednak nie zdołał przebić się przez „klątwę ćwierćfinału” na turnieju olimpijskim w Tokio (2021). To też był ostatni raz, kiedy polscy siatkarze znaleźli się poza strefą półfinałową w rywalizacji o stawkę.

A mamy przecież rok 2026! Dość napisać, że trener Grbić kontynuuje świetną serię, przywożąc z każdej kolejnej imprezy medal. Wydaje się, że podobnie będzie podczas ME 2026, choć do decydujących rozstrzygnięć trzeba będzie się wstrzymać. Najpierw półfinał w piątek (tj. 25.09), a następnie gra o medale w sobotę (tj. 26.09).

Wyniki reprezentacji Polski siatkarzy w latach 2021-26

Igrzyska olimpijskie

II miejsce (2024)

Mistrzostwa świata

II miejsce (2022)

III miejsce (2025)

Mistrzostwa Europy

III miejsce (2021)

I miejsce (2023)

Liga Narodów (VNL)

III miejsce (2022)

I miejsce (2023)

III miejsce (2024)

I miejsce (2025)

I miejsce (2026)

Już teraz można jednak ogłosić, że polscy siatkarze po prostu nie zawodzą. A rezultaty, do których w siatkówce przyszło się w Polsce przyzwyczaić, budzą spory podziw – pod względem regularności – wśród zagranicznych obserwatorów.

Można odnieść wręcz wrażenie, że większy niż wśród krajowych przedstawicieli. Co akurat dosyć przykre, bo do dobrego (a nawet bardzo!) łatwo się przyzwyczaić. Oby w którymś momencie nie doszło jednak do grzechu zaniechania.

Na razie wydaje się jednak, że polskiej siatkówce – choćby ze względu na system zarządzania przez PZPS – taki scenariusz nie grozi. Co również jest przypadkiem, który możne stanowić za wzór dla innych sportów w kraju.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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