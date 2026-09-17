Śmierć byłej reprezentantki Polski. To duża strata dla świata sportu

Ewa Góra (wcześniej Dubaj, z domu Binkiewicz) urodziła się w Sosnowcu. To właśnie w swoim rodzinnym mieście rozpoczełą karierę klubową, występując w barwach Płomienia Milowice. Legendarnego klubu w dziejach polskiej siatkówki, w głównej mierze ze względu na historyczny sukces siatkarzy w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych z 1978 roku.

Nie tylko siatkarze Płomienia błyszczeli w dziejach klubu. Siatkarki m.in. pięciokrotnie sięgały po mistrzostwo Polski.

Ewa Góra nie żyje. To była reprezentantka Polski w siatkówce

Kariera siatkarska Góry wiązała się ze śląskimi terenami. Po grze w szeregach Płomienia przyszedł czas na przenosiny do Kolejarza Katowice, a następnie wyjazd zagraniczny na Półwyspie Apenińskim.

„Ewa Góra (wcześniej Dubaj, z domu Binkiewicz) po raz pierwszy wystąpiła w reprezentacji Polski 6 sierpnia 1969 roku. Jej debiut przypadł na spotkanie towarzyskie z Rumunią. W trakcie kariery reprezentacyjnej dwukrotnie brała udział w mistrzostwach świata, w 1970 oraz 1974 roku. W obu turniejach polska drużyna zakończyła rywalizację na 9. miejscu. W 1975 roku wystąpiła w mistrzostwach Europy, w których reprezentacja Polski zajęła 6. lokatę. W tych samych mistrzostwach Ewa Góra rozegrała swój ostatni mecz w narodowych barwach 25 października 1975 roku podczas mistrzostw Europy, mierząc się z reprezentacją ZSRR. Łącznie zgromadziła 105 występów w pierwszym zespole reprezentacji Polski. Wcześniej, w 1969 roku, sięgnęła również po brązowy medal mistrzostw Europy juniorek. Swoją klubową przygodę Ewa Góra rozpoczęła w Płomieniu Milowice, którego barwy reprezentowała w latach 1966-1968. Kolejnym etapem jej kariery był Kolejarz Katowice, w którym występowała aż do 1983 roku. W latach 1983-1986 zawodniczka kontynuowała karierę we Włoszech, występując w tamtejszej lidze w zespołach Aurora Giarratana i Nike San Cataldo. W okresie gry dla Kolejarza Katowice dwukrotnie zdobyła Puchar Polski, w 1973 i 1977 roku” – czytamy na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Ewa Góra zmarła 75 lat. Rodzinie i najbliższym składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

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