Iga Świątek podjęła ważną decyzję! Końcowa data wyznaczona

Najlepsza polska tenisistka po raz ostatni była widziana na korcie podczas rywalizacji w wielkoszlemowym US Open. Ostatecznie skończyło się na IV rundzie i zaskakująco przegranym meczu z Chinką Qinwen Zheng.

Ostatnia prosta przed zakończeniem sezonu, to walka o miejsce w zamykającym sezon WTA Finals.

Iga Świątek z kluczową decyzją. Polka nie ma zamiaru kończyć!

O tym, że polska tenisistka będzie chciała powalczyć o udział w prestiżowym turnieju, informowaliśmy na łamach WPROST.

Pierwotny plan był taki, żeby sezon Polki zakończył się podczas turnieju w chińskim Wuhan. Okazuje się jednak, że Świątek dołożyła sobie jeszcze jeden, turniejowy obowiązek, żeby spróbować ugrać jak najwięcej punktów i wskoczyć rzutem na taśmę do grona uczestniczek WTA Finals. Będą to kolejne zmagania w Chinach, tym razem w Ningbo.

– Iga Świątek zgłoszona do turnieju w Ningbo! To impreza WTA500 w Chinach po Wuhanie. Walka o WTA Finals trwa. Iga nigdy nie grała jeszcze w Ningbo – napisał na portalu X dziennikarz Sport.pl.

Obecnie (tj. stan na 23 września) polska tenisistka zajmuje 10 miejsce w rankingu WTA Race. To zestawienie sumujące jedynie wyniki osiągane jedynie w danym sezonie.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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