Iga Świątek oceniona bez ogródek. „Musi się upewnić, że naprawdę tego chce”

Udział w WTA Finals na koniec sezonu 2026, to z pewnością jeden z celów, które może stawiać sobie zarówno tenisistka, jak i sztab szkoleniowy Polki. Najważniejsze jest jednak to, aby pod batutą trenera Francisco Roiga, Iga Świątek robiła regularne postępy.

Dzięki temu tenisistka będzie mogła sobie stawiać coraz poważniejsze wyzwania.

John McEnroe o Idze Świątek. Legenda nie ma wątpliwości

Polka ma za sobą dosyć nieprzyjemną porażkę w US Open 2026. Świątek przegrała bowiem mecz, który otworzyła od wyniku 5:0. Premierową partię spotkania z Qinwen Zheng ostatecznie triumfatorka imprezy w Nowym Jorku z 2022 roku – przegrała 5:7. Drugi set również padł łupem Chinki, która tym samym wyrzuciła Polkę z turnieju.

Takiego scenariusza, szalonego od 5:0 do 5:7, nie może sobie nadal wytłumaczyć legendarny przed laty tenisista John McEnroe.

– Nie powinna przegrać tego pierwszego seta. Myślę, że przegraną w tym secie jest nadal oszołomiona. Kimkolwiek jesteś, po przegraniu takiego seta trudno się podnieść. Chyba to właśnie kochasz i nienawidzisz w tym sporcie najbardziej. Nigdy nie wiesz na pewno, ale w kluczowych momentach, jeśli tracisz wiarę i pewność siebie, kimkolwiek jesteś, twój poziom spada. I wygląda na to, że ostatecznie, przynajmniej w tym bałaganie, tak właśnie się stało – zauważył legendarny tenisista.

McEnroe dla Eurosportu, którego jest wieloletnim ekspertem, zwrócił również uwagę na współpracę Polki z trenerem Roigem.

– To szanowany trener i myślę, że chce, żeby grała tak, jak grała, gdy wygrała wszystkie swoje tytuły Rolanda Garrosa. Ciągłe zmiany trenerów nie są najlepsze dla nikogo. Dlatego moim zdaniem potrzebuje czasu i musi się upewnić, że naprawdę tego chce [...] Nawet nie wiem, co ona teraz myśli, ale w tym konkretnym przypadku to nie trenerzy byli problemem. Właściwie myślę, że byli na dobrej drodze – przyznał Amerykanin.

Przypomnijmy, że Polka w trakcie sezonu 2026 rozstała się z Wimem Fissette. Belg pracował z Polką od jesieni 2024 roku, zastępując wcześniej Tomasza Wiktorowskiego. Największym sukcesem współpracy z belgijskim szkoleniowcem było dla Polki zwycięstwo w Wimbledonie (2025).

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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