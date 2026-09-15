Wilfredo Leon mocno uderzył na starcie! Ukraińcy nie mogli uwierzyć

Polacy mają za sobą trzy wygrane mecze po 3:0 – przeciwko Portugalii, Izraelowi oraz Macedonii Północnej. Zupełnie inna półka rywalizacji to starcie z Ukrainą. Polacy pierwszą partię wygrali po 24 minutach wynikiem 25:20.

A co ciekawe, seta przeciwko Ukrainie zaczęli od prowadzenia aż 8:1. Świetnie na zagrywce spisał się bowiem Wilfredo Leon.

Wilfredo Leon z popisem na starcie meczu! Ależ seria przeciwko Ukraińcom

Przyjmujący reprezentacji Polski to jeden z najlepszych, a może nawet najlepszy zagrywający na świecie. Błyskawicznie przekonała się o tym Ukraina, prowadzona przez doświadczonego trenera Raula Lozano. Ukraińcy musieli odrabiać straty z rezultatu 1:8, co z pewnością nie było proste, ale... wykonalne w przypadku rywali mistrzów Europy.

Na trzy asy serwisowe Leona odpowiedział bowiem w późniejszej części seta numer 1 przyjmujący Ukraińców – Oleh Płotnicki. Grający na co dzień we włoskiej Perugii, w której był kolegą klubowym – w przeszłości – właśnie z Leonem, a obecnie m.in. z Kamilem Semeniukiem, dodał dwa asy w pierwszej partii dla swojej reprezentacji.

Choć Ukraińcy zdołali wyrównać stan meczu, to ostatecznie końcówka należała do Polaków. Od stanu 21:19 do 25:20 – nie było już wątpliwości, kto jest lepszy w tej części spotkania.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Warto przypomnieć, że Polska dwa razy w swojej historii sięgnęła po złoto ME siatkarzy. Co ciekawe, w obu przypadkach mowa o sukcesach osiągniętych w XXI wieku. Pierwszy tytuł Polacy zapisali na swoim koncie w 2009 roku. Drugi, stosunkowo niedawno, bo w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu, czyli A.D. 2023 – w finale ogrywając Włochów w trzech setach.

Do zagrania w części grania grupowego Polakom pozostanie jeszcze tylko mecz z wicemistrzami świata, Bułgarami. To spotkanie zaplanowano na środę (tj. 16.09) o godzinie 18:00.

Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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