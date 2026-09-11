Nikola Grbić tak chce obronić tytuł ME. Trener reprezentacji Polski ma plan

Ta przyszłość, zgodnie z tradycją, jest odpowiednio zaplanowana przez trenera Nikolę Grbicia. Serb nie może wszystkiego przewidzieć, ale na tyle, jak bardzo jest w stanie – wraz ze swoim sztabem – przewidzieć pewne zdarzenia, to stara się to robić.

Selekcjoner Polaków jest perfekcjonistą, co pozwala osiągać regularne sukcesy. Dość napisać, że pod batutą Grbicia – czyli od początku 2022 roku – kadra Polski z każdej mistrzowskiej imprezy przywoziła medale. To pokazuje, że kierunki, które obiera sztab szkoleniowy na czele z Serbem, są po prostu słuszne.

Taki jest plan Nikoli Grbicia! Polacy walczą na mistrzostwach Europy

Wicemistrzowie olimpijscy (2024) rozpoczęli turniej ME 2026 od efektownej wygranej nad Portugalią (3:0). Planowanej, ale jednak swoją wyższość trzeba pokazać na boisku. To Polacy zrobili w stu procentach.

Co ciekawe, w trakcie spotkania na boisku pojawili się praktycznie wszyscy, których trener Grbić miał do dyspozycji w składzie meczowym. Trzeba bowiem pamiętać, że zespół liczy 14 zawodników, a na ME 2026 pojechała 15. Jakub Majchrzak, młody środkowy, jest w tym wypadku rezerwowym, bo taką decyzję musiał podjąć szkoleniowiec Polaków.

Jaki jest plan Grbicia? Okazji do trenowania w Bułgarii, gdzie stacjonują Polacy, nie będzie zbyt wiele. Raz – to kwestia samego terminarza gier. Dwa – godziny treningów zaproponowane przez organizatorów... dalekie są od ideału. Serb ma zatem zamiar, w jakim stopniu będą ku możliwości, trzymać swoich podopiecznych jak najdłużej na boisku.

– Nie będzie wielu okazji, żeby przetestować różne rozwiązania. Myślę, że jeśli dobrze wykorzystamy czas, będziemy gotowi [...] Taki był pomysł, żeby dać szansę każdemu, poczuć parkiet. Następnym razem dany zawodnik może wejść w kluczowym momencie, przy stanie 23:23. To nie działa automatycznie, wiem, że to trudne, ale muszą utrzymać koncentrację – opisywał po zwycięstwie nad Portugalią trener reprezentacji Polski.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Warto przypomnieć, że Polska dwa razy w swojej historii sięgnęła po złoto ME siatkarzy. Co ciekawe, w obu przypadkach mowa o sukcesach osiągniętych w XXI wieku. Pierwszy tytuł Polacy zapisali na swoim koncie w 2009 roku. Drugi, stosunkowo niedawno, bo w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu, czyli A.D. 2023 – w finale ogrywając Włochów w trzech setach.

Kiedy polscy siatkarze zagrają kolejne mecze turnieju ME 2026?

sobota (12.09), g. 15:00, Polska – Izrael



niedziela (13.09), g. 18:00, Polska – Macedonia



wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Polacy swoje spotkania rozgrywają w Bułgarii, konkretniej w Sofii. Hali sportowej o szczególnym znaczeniu dla polskiej siatkówki. W 2012 roku Polska właśnie w Sofii – dokładnie w tym samym obiekcie – wygrywała w finałach Ligi Światowej.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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