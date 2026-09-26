Czas na rewanż za igrzyska olimpijskie! To będzie wielka bitwa o wszystko

To będzie mecz, na który obie drużyny czekały właściwie cały sezon 2026. Polacy i Francuzi już w sobotni (tj. 26 września) staną do bezpośredniej walki o mistrzostwo Europy. Kto będzie faworytem? Wydaje się, że więcej argumentów mają siatkarze reprezentacji Polski. Ale Trójkolorowi już nie raz potrafili zaskakiwać, więc z pewnością takiego przeciwnika trudno lekceważyć.

Zwłaszcza jeśli mowa o grze o złoto, w poważnym turnieju rangi mistrzostw Europy.

Polska – Francja. To będzie okazja do rewanżu za igrzyska olimpijskie!

Przypomnijmy, że w piątkowym (tj. 25 września) półfinale Polacy uporali się ze Słoweńcami, wygrywając w trzech setach. Czterech partii potrzebowali za to Francuzi, żeby odprawić z kwitkiem rewelację turnieju – drużynę Finlandii. Finowie sensacyjnie pokonali bowiem mistrzów świata Włochów, przy okazji gospodarzy ME 2026, po tie-breaku w ćwierćfinale imprezy.

Czego można się spodziewać po sobotnim finale? Oba zespoły będą z pewnością bardzo mocno zmotywowane. W tle będą bowiem grały wydarzenia z dwóch ostatnich turniejów olimpijskich. Francuzi znajdowali bowiem sposób na Polaków w drodze po późniejsze złota igrzysk – w 2021 roku w Tokio na etapie ćwierćfinału (3:2) – a u siebie w Paryżu w wielkim finale (3:0), przed dwoma laty.

Trójkolorowi przeszli jednak w ostatnich latach rewolucję. Pojawiło się kilka nowych nazwisk (Mathis Henno, Theo Faure), choć nadal są też ci, którzy dobrze pamiętają, co działo się w starciach z Polakami (Antoine Brizard, Trevor Clevenot). Polska to zresztą lider rankingu FIVB, najrówniej grający zespół na światowych arenach. W bezpośrednim meczu o złoto ME 2026 to wszystko nie będzie miało jednak większego znaczenia. Liczyć się bowiem będzie tylko to, co danego dnia zaprezentują oba zespoły.

Warto dodać, że poza pucharem i złotymi medalami ME 2026, stawką sobotniego finału będzie zapewnienie sobie biletów na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Jak zatem widać, ciężar gatunkowy meczu będzie naprawdę spory.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać finał Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Finał ME 2026 Polska – Francja w sobotę (tj. 26 września), początek od godziny 21:00.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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