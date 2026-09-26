Łzy Polaków po odebraniu marzeń o tytule. Francuzi okazali się koszmarem

Reprezentacja Polski na przeskoczenie tzw. klątwy ćwierćfinału, czekała od 20 lat. To, co złe, zaczęło się w 2004 roku podczas turnieju olimpijskiego w Atenach. Kolejne podejścia w: Pekinie (2008), Londynie (2012), Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2020/21) – kończyły się tym samym scenariuszem. Polacy przegrywali na etapie ćwierćfinału, nie mogąc wedrzeć się do najlepszej czwórki olimpijskich zmagań.

Przełamanie przyszło jednak w Paryżu (2024), gdzie nie tylko Polska wygrała ćwierćfinał ze Słowenią, ale weszła do finału, po kapitalnym półfinale przeciwko USA, wygranym we wręcz... nielogicznych okolicznościach.

Francja – Polska w grze o złoto. Łzy Polaków po przegranym finale

Mecz z Amerykanami nadaje się jednak na osobny tekst, a może nawet coś dłuższego, patrząc na liczbę nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fakty są jednak takie, że Polacy wyszarpali sukces, wygrywając 3:2 i meldując się w wielkim finale olimpijskim.

Problemem było jednak to, że do meczu o złoto Polska przystępowała... zdziesiątkowana problemami. Kontuzji jeszcze w trakcie turnieju doznał Mateusz Bieniek, którego na zasadzie tzw. transferu medycznego zastąpił Bartłomiej Bołądź. W półfinale przeciwko USA kontuzja przytrafiła się również Pawłowi Zatorskiemu. W przypadku libero tu niestety trener Nikola Grbić nie miał pola manewru, więc ostatecznie „Zati” zagrał w meczu o złoto. Choć trudno napisać, że był w stu procentach gotowy, a raczej odpowiednio zaopiekowany przez sztab medyczny, ażeby ból był jak najmniejszy.

Podobnie miała się sytuacja z rozgrywającym Marcinem Januszem. W tym przypadku również problemy w półfinale, zastosowane mocne środki przeciwbólowe, ale siatkarz wystąpił w finale olimpijskim. Polacy byli jednak w bezpośredniej batalii o złoto gorsi od gospodarzy. Francja zgarnęła złoto, drugi raz z rzędu.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać finał Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Finał ME 2026 Polska – Francja w sobotę (tj. 26 września), początek od godziny 21:00.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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