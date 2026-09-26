Nikola Grbić ujawnił prawdę przed finałem. Kontuzja lidera reprezentacji?

W trakcie półfinałowego meczu Polaków ze Słoweńcami Wilfredo Leon faktycznie został zmieniony, w trakcie trzeciego seta. Na jego pozycji pojawił się Kamil Semeniuk i pokazał się ze świetnej strony. Semeniuk to zresztą jest as w rękawie trenera Nikoli Grbicia, o czym pisaliśmy wielokrotnie na łamach WPROST.

Kontuzja Wilfredo Leona? Nikola Grbić ma najnowsze wieści

Selekcjoner reprezentacji Polski nie ma wątpliwości, że kontuzja Leona... to zdecydowana nadinterpretacja ze strony mediów. Kolano obłożone lodem w trakcie półfinału ME 2026, nie oznaczało większych problemów. Leon normalnie trenował z zespołem przed finałem i będzie gotowy do walki z Francuzami.

Trener Grbić jest za to po... nieprzespanej nocy.

– Nie spałem dzisiaj, ale nie mam czasu być zmęczony [...] Absolutnie wszyscy czujemy adrenalinę. To się nie zmieni. Nie ma znaczenia, czy masz ponad 50 lat, tak jak ja, czy jesteś 19-letnim chłopakiem. Stres jest ten sam. Różnica jest w tym, jak na niego zareagujesz. Ja byłem w takiej sytuacji 100 razy i wiem, co będzie. Wiem, co zrobić, kiedy takie myśli przechodzą mi przez głowę – przyznał trener Polaków w sobotę (tj. 26 września), na kilka godzin przed finałem ME 2026, dla WP/SportoweFakty.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać finał Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Finał ME 2026 Polska – Francja w sobotę (tj. 26 września), początek od godziny 21:00.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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