Historyczny sukces na ME siatkarzy! Ten zespół zaskoczył wszystkich

Sensacyjnie, bo trudno było przewidywać, że Finlandia znajdzie się na tak dalekim etapie turnieju, jeszcze przed jego rozpoczęciem. Finowie konsekwentnie udowadniali jednak, że potrafią naprawdę wiele. Grając przede wszystkim siatkówkę ciekawą dla oka, nie robiąc przy tym wiele błędów, a co najistotniejsze – nie obawiając się żadnego rywala po drugiej stronie siatki.

Nic więc dziwnego w tym, że w ćwierćfinale ME 2026 Finlandia potrafiła ograć Włochów (3:2), sprawiając tym samym największą sensację na przestrzeni ostatnich lat, w dziejach europejskiej siatkówki reprezentacyjnej.

Finlandia z medalem mistrzostw Europy! Niesamowite marzenie spełnione

Finowie swój najlepszy dotychczasowy wynik na ME osiągnęli w 2007 roku. Wtedy zespół wszedł do najlepszej czwórki turnieju, ale ostatecznie najpierw przegrał o włos miejsce w finale z Hiszpanami (późniejszymi mistrzami), a następnie w starciu o brąz lepsi byli Serbowie (3:1).

Tym razem Finowie nie wypuścili z rąk szansy, którą sobie wywalczyli. Co prawda w piątkowym (tj. 25 września) półfinale przegrali z Francją (1:3), ale dzień później wyszarpali sukces w rywalizacji ze Słowenią. Tą samą, którą Polska ograła w grze o finał.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać finał Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Finał ME 2026 Polska – Francja w sobotę (tj. 26 września), początek od godziny 21:00.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Przeżył katastrofę i wrócił na szczyt. Polak z gotową historią na film Czytaj też:

Łzy Polaków po odebraniu marzeń o tytule. Francuzi okazali się koszmarem