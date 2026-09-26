Polacy wygrali przegranego seta! Kluczowy moment finału ME siatkarzy

To, co wydarzyło się w pierwszej odsłonie, trudno jest opisać słowami. Zarówno mistrzowie Europy (2023), jak i mistrzowie olimpijscy (2024), pokazali naprawdę świetną siatkówkę. Polacy początkowo mieli przewagę punktową, którą starali się dowieźć do samego końca seta. Trójkolorowi podkręcili jednak tempo i ponownie wyszli na prowadzenie przy stanie 18:17.

Co więcej, Francja miała nawet cztery piłki setowe. Przy jednej z nich, arbiter zakończył nawet partię. Okazało się jednak, że polski sztab poprosił o wideoweryfikację. Okazało się, że po ataku Bartłomieja Lemańskiego piłka rzeczywiście wpadła w aut, ale wcześniej siatki w bloku dotknął jeden z Francuzów. A całość wypatrzył Marcin Nowakowski, czyli członek teamu Nikoli Grbicia.

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Na trybunach nastąpiła – z jednej strony konsternacja, a z drugiej ogromna radość. Mediolańska hala ponownie bowiem zaczęła cieszyć się z tego, że może podziwiać oba zespoły w akcji, ciągle w otwierającym finał secie. Polacy ostatecznie odwrócili losy tej odsłony, wygrywając 31:29.

Ten moment i to, co wydarzyło się za sprawą wideoweryfikacji na korzyść Polaków, bez wątpienia zapisze się w historii finałowych rywalizacji o mistrzostwo Europy siatkarzy.

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Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy. Worek medali siatkarzy!

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

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