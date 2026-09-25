Co za obrazki na trybunach ME siatkarzy. Piękne zachowanie Polaków!

Unipol Forum to obiekt, w którym rozgrywane są decydujące mecze tegorocznych mistrzostw Europy siatkarzy. Można było się zastanawiać, jak będzie wyglądać frekwencja w mediolańskim obiekcie, biorąc pod uwagę, że na etapie ćwierćfinału z turniejem pożegnali się gospodarze. Przypomnijmy, że Włosi sensacyjnie przegrali z Finami.

Choć jeszcze na kilkadziesiąt minut przed początkiem spotkania wydawało się, że trybuny będą świecić punktami, ostatecznie gospodarze sprostali wyzwaniu. Dodajmy, że w hali na trybunach może zasiąść w okolicach nawet 12 tysięcy kibiców.

Przed rozpoczęciem spotkania orkiestra odświętnie odegrała hymny państwowe. Polscy kibice zachowali się tak, jak do tego przyzwyczaili, odśpiewując wraz z siatkarzami głośno „Mazurka Dąbrowskiego”.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Mecze o medale odbędą się w sobotę (tj. 26 września).

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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