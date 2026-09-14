Iga Świątek ma gigantyczny problem? „Od wielu lat nie jest samodzielna”

Co jakiś czas, ze sporą regularnością, powraca w mediach i wśród kibiców temat dotyczący Darii Abramowicz. A konkretniej znaczenia roli, którą psycholog sportu spełnia w sztabie Igi Świątek.

Tym razem głos w sprawie zabrał Tomasz Smokowski, dziennikarz i komentator z ogromnym doświadczeniem. W przeszłości m.in. pracujący dla Canal+ Sport, współtworzący Kanał Sportowy, a w ostatnim czasie komentujący np. wielkoszlemowy US Open.

Ekspert o relacji Igi Świątek i Darii Abramowicz. Jaka jest prawda?

Najlepsza polska tenisistka zakończyła wielkoszlemowy turniej w Nowym Jorku na etapie IV rundy. Świątek zanotowała przedziwny mecz, w którym prowadziła w secie otwarcia 5:0, żeby przegrać partię 5:7. Trzeba przyznać, że taki scenariusz, jaki napisało spotkanie Świątek z Chinką Qinwen Zheng, zdarza się bardzo rzadko.

Choćby z tego względu pojawiły się pytania, jak wygląda sfera mentalna polskiej tenisistki. W sztabie szkoleniowym do tej części z pewnością najbliżej ma wspomniana Abramowicz.

Smokowski odniósł się do relacji na linii zawodniczki i jej psychologa.

– Moim zdaniem te stosunki, zasady między Igą a Darią są zakłócone. W mojej opinii rolą psychologa sportowego jest przygotować sportowca do tego, żeby był samodzielny w sporcie i w życiu [...] Kiedy idziesz do psychologa, jego rolą jest to, żeby cię wyposażył w wiedzę i umiejętności, żebyś stał się samodzielny. Czy Iga jest samodzielna? Uważam, że od wielu lat nie jest samodzielna – przyznał Smokowski, będący gościem WP/SportoweFakty.

Co ciekawe, w podobnym tonie o sytuacji z Abramowicz wypowiadał się na łamach WPROST, w specjalnej rozmowie, Jakub B. Bączek. Trener mentalny olimpijczyków, przedsiębiorca, felietonista oraz wykładowca. Autor kilkunastu publikacji, twórca Akademii Trenerów Mentalnych.

– Zacznijmy od tego, że po siedmiu latach współpracy, bo w tym przypadku mówimy mniej więcej o takim odcinku czasowym, psycholożka nie może czymś nowym zaskoczyć zawodniczkę. To nie jest dobre. Myślę, że trening mentalny się kupuje jako usługę, która ma wnieść coś nowego. Nigdy w życiu nie pracowałem z żadnym ze swoich podopiecznych dłużej niż kilkanaście, może w ekstremalnych przypadkach kilkadziesiąt sesji. I w głowie mi się za bardzo nie mieści, żebym z kimkolwiek pracował siedem lat, bo przecież ja bym tę osobę od siebie uzależniał. Bo co ja nowego tej osobie powiem po tylu latach? A jak jeszcze weźmiemy pod uwagę, że tenis akurat wymaga bycia razem często… To moim zdaniem nic nowego do zaoferowania taka psycholożka nie ma dla swojej podopiecznej – oceniał Bączek.

Abramowicz cieszy się jednak pełnym zaufaniem ze strony najlepszej polskiej tenisistki. Będąc bardzo ważną postacią w sztabie, na którego czele w trakcie sezonu 2026 stanął Hiszpan Francisco Roig.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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