Robert Lewandowski problemem reprezentacji Polski? Padły mocne słowa!

O sytuacji związanej z Robertem Lewandowski pisaliśmy na łamach WPROST kilkanaście dni temu. Kapitan reprezentacji Polski latem przeniósł się do MLS, czyli amerykańsko-kanadyjskich rozgrywek. To zupełnie inne realia aniżeli te, w których napastnik funkcjonował w poprzednich latach, występując na Starym Kontynencie.

Robert Lewandowski problemem w kadrze Polski? Mocne słowa „Zibiego”

RL9 w sierpniu b.r. skończył 38 lat. Nie ulega wątpliwości, że napastnik w kontekście występów w reprezentacji, nadal uważa drużynę narodową za niezwykle istotną. Jaki jednak plan na Lewandowskiego ma selekcjoner Jan Urban? Czy zespół nadal będzie zbudowany wokół doświadczonego kapitana?

Ciekawe spojrzenie na tę sytuację przedstawił w trakcie rozmowy dla Kanału Sportowego Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie ukrywał, że w kontekście Lewandowskiego, czekają nas ciekawe momenty różnych decyzji.

– Robert będzie też pewnym problemem w naszej reprezentacji, bo o ile zawsze był problemem dla przeciwników, o tyle dzisiaj ja oczekuję jakiejś jasnej deklaracji, jak widzi swoją przyszłość w kadry. Czy chce grać do czterdziestki? Bo jeżeli mówimy o mistrzostwach Europy, to dobije wtedy do czterdziestki. Oczekuję tu jasnego postanowienia z prostej przyczyny: Robert jest jednym z najważniejszych ogniw w tej drużynie, wszystko kręci się, można powiedzieć, wokół niego – zauważył „Zibi”.

– Musisz wiedzieć, że jeżeli cały projekt kręci się wokół człowieka, który ma chęć, ma fizyczność i piłkarsko z głową jest cały czas w środku tego projektu, to jest dobrze. Natomiast jeżeli to ma być tylko takie przyjechanie i wyjechanie, to może się to odbić negatywnie i na Robercie, i na reprezentacji Polski – skwitował legendarny reprezentant Polski.

Kiedy zagra piłkarska reprezentacja Polski? Pracowita jesień zespołu Jana Urbana

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

Dla polskich piłkarzy będzie to pierwsza okazja do gry w dywizji B. Wcześniej przez cztery edycje reprezentacja Polski występowała w najbardziej prestiżowej – dywizji A. Niestety, w listopadzie 2024 roku degradację zanotował z drużyną narodową ówczesny selekcjoner Michał Probierz.

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