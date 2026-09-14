Tak Polacy traktują mecz z Ukrainą. Nikola Grbić nie ma wątpliwości

W przypadku Ukraińców sytuacja jest o tyle zaskakująca, że mają oni za sobą mecz z wicemistrzami świata (2025) Bułgarami. Choć rozgrywki grupy, w której występują również Polacy, mają miejsce w Sofii. Bułgarzy nie udźwignęli jednak odpowiedzialności w starciu z Ukraińcami, gospodarze przegrali 1:3.

Polska – Ukraina. Nikola Grbić przed ważnym meczem Polaków

To sygnał ostrzegawczy dla Polaków. To Bułgaria wydawała się być najgroźniejszym przeciwnikiem grupowym dla Polaków. Jeśli jednak Ukraina pokonała gospodarzy, spotkanie z tym rywalem trzeba rozpatrywać w zupełnie innych kategoriach.

Z potencjału sportowego i siły, jaką ma ukraiński team, bardzo dobrze zdaje sobie sprawę trener Nikola Grbić. Serb nawiązał m.in. do ostatniego starcia Polska – Ukraina, które miało miejsce w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów. Polska ostatecznie wygrała w czterech setach w chińskim Ningbo.

– Oczekuję, że Ukraina zagra na takim samym poziomie jak z Bułgarią. Przeciwko Polsce każdy będzie grał swoje najlepsze mecze i będzie maksymalnie ryzykować. My nie możemy doczekać się grania właśnie takich meczów. Potrzebujemy mieć rywala po drugiej stronie siatki, który spowoduje, że musimy grać swoją najlepszą siatkówkę [...] Pamiętamy dobrze ten mecz, w którym rywale byli blisko przez cały czas. Oni teraz grają jeszcze lepiej. Mieli więcej czasu na trening, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania – przyznał trener Polaków przed kamerami Polsatu Sport.

A jeśli o trenerach mowa, selekcjonerem Ukraińców jest Raul Lozano. Argentyńczyk, który w przeszłości pracował z reprezentacją Polski (lata 2005-08). Lozano zdobył z Polską pamiętne wicemistrzostwo świata (2006), które zapoczątkowało zupełnie nową erę w dziejach polskiej siatkówki.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Warto przypomnieć, że Polska dwa razy w swojej historii sięgnęła po złoto ME siatkarzy. Co ciekawe, w obu przypadkach mowa o sukcesach osiągniętych w XXI wieku. Pierwszy tytuł Polacy zapisali na swoim koncie w 2009 roku. Drugi, stosunkowo niedawno, bo w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu, czyli A.D. 2023 – w finale ogrywając Włochów w trzech setach.

Kiedy polscy siatkarze zagrają kolejne mecze turnieju ME 2026?

wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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