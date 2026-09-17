Polscy siatkarze zaczynają grę o wszystko! Kiedy i gdzie oglądać mecze?

Teraz przyszedł czas na to, na co czeka się najbardziej w kontekście turniejowej rywalizacji – czyli fazę pucharową.

Polacy są jednymi z głównych faworytów ME 2026. Zespół trenera Nikoli Grbicia to lider rankingu światowego FIVB. Polska drużyna w fazie grupowej wygrała cztery spotkania z rzędu wynikiem 3:0, odprawiając kolejno: Portugalię, Izrael, Macedonię Północną i Ukrainę. Mając już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, Polacy w ostatnim starciu z gospodarzami – Bułgarami – minimalnie przegrali. Wicemistrzowie świata zwyciężyli 3:2, w tie-breaku 20:18.

Polska – Łotwa w 1/8 finału. Ważne spotkanie drużyny Nikoli Grbicia

Kolejnym przeciwnikiem polskich siatkarzy będzie Łotwa. Łotysze dosyć niespodziewanie poradzili sobie z Turkami w bezpośrednim starciu o pozostanie w turnieju. Łotwa ograła Turcję 3:1 i dzięki temu w 1/8 finału ME 2026 zmierzy się z Polską.

Mecz zaplanowano na sobotę (tj. 19 września), początek o godzinie 15:00. Zwycięzca tego spotkania w ćwierćfinale trafi na... Bułgarię bądź Niemcy. Kto wie, może już za kilka dni dojdzie do błyskawicznego rewanżu w starciu z wicemistrzami świata.

Na tym etapie rywalizacji Polska pozostaje na terenie Bułgarii, konkretniej w Sofii. Przy awansie do najlepszej czwórki ME 2026 polski zespół będzie musiał przenieść się na Półwysep Apeniński. Decydujące spotkania (półfinały i mecze o medale) będą rozgrywane już we Włoszech.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy dwukrotnie w swojej historii sięgała po złote medale mistrzostw Europy. Polacy wygrywali w 2009 i 2023 roku. Historycznie pierwszy tytuł Polska zdobyła w Turcji, a nagrodą MVP uhonorowany został Piotr Gruszka.

Ostatni turniej, czyli edycja numer 33 w dziejach ME siatkarzy, odbyła się w czterech krajach: Macedonii Północnej, Bułgarii, Izraelu i Włoszech. Ostatecznie w finałowej batalii, w Rzymie, Polacy pokonali 3:0 Włochów. Nagroda MVP trafiła do Wilfredo Leona.

Spoglądając na całą historię ME siatkarzy, Polska zdobyła łącznie 11 medali. To trzeci najlepszy wynik pod względem liczby krążków czempionatu Starego Kontynentu, po które sięgnęli reprezentanci Polski. Złote medale są dwa (2009, 2023), za to srebrnych aż pięć z rzędu (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983). Co jeszcze ciekawsze, wówczas po mistrzowskie tytuły sięgali wyłącznie siatkarze ZSRR. W latach 1967-91 reprezentacja Związku Radzieckiego zdobyła 10 tytułów na 11 rozegranych edycji ME.

Polska sięgnęła jeszcze po cztery brązowe medale mistrzostw Europy, w edycjach z lat: 1967 (pierwszy medal siatkarzy w dziejach ME) oraz bardziej współcześnie – 2011, 2019 i 2021.

Mecze turnieju ME 2026 siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania reprezentacji Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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