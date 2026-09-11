Piękny gest reprezentacji Polski siatkarzy. Zachęcają do mocnego wsparcia!

Nie jest tajemnicą, że siatkarska reprezentacja Polski od lat współpracuje z Fundacją Herosi. Co to za fundacja? Najlepiej swój cel opisali sami zainteresowani za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Powstaliśmy po to, by umożliwić każdemu dziecku dostęp do najnowocześniejszego i najlepszego leczenia onkologicznego w Polsce. Napędza nas wiara, że przy regularnej pomocy darczyńców, możemy znacznie ulepszyć opiekę medyczną młodych pacjentów. Dlatego od 2009 roku zbieramy fundusze na innowacyjny sprzęt medyczny, na leki, chemię, na lepsze życie dzieci na oddziale. I dlatego jesteśmy z maluchami, niosąc im trochę radości i podsycając nadzieję na lepszą przyszłość.

Polscy siatkarze wspierają Fundację Herosi. Ważny gest na treningu

Drużyna trenera Nikoli Grbicia podczas piątkowego (tj. 11 września) treningu w trakcie ME 2026, wystąpiła z charakterystycznymi, złotymi kokardkami. To ważny symbol, zwłaszcza we wrześniu.

– Od kilku lat nasza reprezentacja wspiera Fundację Herosi. Wrzesień jest światowym miesiącem świadomości nowotworów u dzieci. Te złote kokardki są symbolem tej akcji. Dlatego my je mieliśmy, dzisiaj na treningu chcieliśmy właśnie w ten sposób wesprzeć tę akcję [...] Wy również wspierajcie i walczymy razem – powiedział Marcin Komenda.

– Zachęcam wszystkich kibiców siatkówki oraz wszystkich ludzi, którzy oglądają ten materiał do wspierania fundacji, które zbierają pieniądze dla dzieci na walkę z chorobami nowotworowymi – dodał Aleksander Śliwka, kapitan kadry Polski.

ME 2026: Reprezentacja Polski broni tytułu. Gdzie i kiedy oglądać mecze Polaków?

Warto przypomnieć, że Polska dwa razy w swojej historii sięgnęła po złoto ME siatkarzy. Co ciekawe, w obu przypadkach mowa o sukcesach osiągniętych w XXI wieku. Pierwszy tytuł Polacy zapisali na swoim koncie w 2009 roku. Drugi, stosunkowo niedawno, bo w poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu, czyli A.D. 2023 – w finale ogrywając Włochów w trzech setach.

Kiedy polscy siatkarze zagrają kolejne mecze turnieju ME 2026?

sobota (12.09), g. 15:00, Polska – Izrael



niedziela (13.09), g. 18:00, Polska – Macedonia



wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju. Polacy swoje spotkania rozgrywają w Bułgarii, konkretniej w Sofii. Hali sportowej o szczególnym znaczeniu dla polskiej siatkówki. W 2012 roku Polska właśnie w Sofii – dokładnie w tym samym obiekcie – wygrywała w finałach Ligi Światowej.

Mecze turnieju ME siatkarzy są pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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