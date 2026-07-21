Robert Lewandowski z popsutym debiutem w USA. Właśnie to potwierdzono!

Robert Lewandowski pojawia się co rusz to w nowych miejscach, patrząc na jego pobyt w USA. Najnowsza historia to zafunkcjonowanie RL9 w wydaniu... koszykarskim, konkretniej słynnej drużynie Chicago Bulls.

To potentat NBA lat 90. XX wieku, który seryjnie zdobywał tytuły mistrzowskie, mając w swoich szeregach bodajże najlepszego koszykarza w historii – Michaela Jordana.

Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire? Kiepskie wieści z USA

Zdecydowanie bardziej piłkarską historią, choć nadal niezwiązaną z oficjalnym debiutem w barwach Chicago Fire, była wizyta kapitana reprezentacji Polski na finale MŚ 2026. Lewandowski został błyskawicznie zauważony, miał okazję do udzielenia kilku wywiadów, m.in. komplementując postać Lionela Messiego.

Co ciekawe, właśnie z klubem, w którym na co dzień gra Argentyńczyk, RL9 ma zadebiutować już w nocy ze środy na czwartek (tj. 22-23 lipca). O godzinie 1:30 polskiego czasu Fire zagrają na wyjeździe z Interem Miami.

Niestety, zgodnie z przewidywaniami, w składzie klubu, którego szefem jest David Beckham – zabraknie Messiego. To zresztą nie jest jedyna nieobecność po niedawno zakończonym mundialu. O konieczności odpoczynku dla kilku gwiazd informują zagraniczne media. Oprócz Messiego wolne miał otrzymać również m.in. inny reprezentant Argentyny, Rodrigo de Paul.

Co więcej, piłkarze Interu Miami mają opuścić wydarzenie MLS All-Stars Game, zaplanowane na 29 lipca w Charlotte.

Gdzie będzie można obejrzeć debiut Lewandowskiego w MLS? W Polsce jest to platforma Apple TV.

Zainteresowani będą musieli zatem uwzględnić w domowych budżetach subskrypcję w wysokości 34,99 zł miesięcznie. To obecnie jedyne rozwiązanie na polskim rynku, żeby móc zobaczyć Lewandowskiego w barwach Fire.

Mecz Inter Miami – Chicago Fire już w czwartek (tj. 23 lipca) od godziny 1:30 polskiego czasu.

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