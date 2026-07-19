Robert Lewandowski obecny na finale MŚ. Polak zabrał głos ws. Messiego

Robert Lewandowski od kilkunastu dni już oficjalnie jest piłkarzem amerykańsko-kanadyjskiej MLS. Co prawda Polak nie zdołał oficjalnie zadebiutować w barwach Chicago Fire, ale RL9 już zaznacza swoją obecność w USA.

Robert Lewandowski obecny na finale MŚ. Piękne słowa Polaka o Messim

RL9 swój pierwszy mecz w barwach Chicago Fire rozegra najprawdopodobniej przeciwko Interowi Miami. Gwiazdą tej drużyny, podobnie jak całego MLS, jest Lionel Messi.

Polak został zapytany o kapitana reprezentacji Argentyny i MVP ostatnich MŚ, z 2022 roku, rozgrywanych w Katarze. Lewandowski nie ukrywał, że mający 39 lat piłkarz rozgrywa niesamowity turniej.

„Mundial w wykonaniu Messiego był absolutnie spektakularny” – z uznaniem stwierdził RL9 w języku hiszpańskim.

Polak pojawi się w strefie VIP w trakcie niedzielnego (tj. 19 lipca) finału mundialu. Lewandowski ma być pokazany w przerwie spotkania, żeby podkreślić jego obecność w USA – jako piłkarza, który będzie ważnym ogniwem w układance MLS.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy obejrzeć finał MŚ 2026?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostały rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie zapamiętana w historii, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w turnieju głównym wzięło bowiem udział aż 48 reprezentacji.

W tegorocznym finale Albicelestes mierzą się z Hiszpanią. Argentyńczycy wyeliminowali w półfinale Anglików (2:1), natomiast mistrzowie Europy wygrali (2:0) z wicemistrzami świata Francuzami.

W mecz o brązowe medale po prawdziwej, piłkarskiej kanonadzie, Francja przegrała z Anglią. Wynik był absolutnie hokejowy, bo wicemistrzowie świata z 2022 roku przegrali z... wicemistrzami Euro 2024 – aż 4:6.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Wszystkie mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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