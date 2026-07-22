Tajemnicza śmierć mistrza olimpijskiego. Był wielką legendą sportu

Śmierć Olafa Tufte wstrząsnęła światem sportu. Norweg był wybitnym sportowcem, jedną z legend nie tylko w świecie wioślarstwa, ale całościowo, pod względem swojego olimpijskiego dorobku.

Najważniejszymi sukcesami Norwega były dwa złote medale IO, które zdobył w 2004 (Ateny) i 2008 (Pekin) roku. Co ciekawe, Tufte dołożył również dwa kolejne krążki – srebro w 2000 (Sydney) i brąz w 2016 (Rio de Janeiro). Jak łatwo policzyć, od pierwszego do ostatniego olimpijskiego medalu mamy aż 16 lat. To najlepiej pokazuje, o jakiej skali sportowca mowa.

Łącznie Tufte wziął udział w siedmiu igrzyskach olimpijskich.

Olaf Tufte nie żyje. Koszmarne wieści dla świata sportu

Z całego świata napływają poruszające słowa po śmierci legendy wioślarstwa i całego ruchu olimpijskiego.

„Z ciężkim sercem World Rowing opłakuje śmierć Olafa Tufte z Norwegii, 4-krotnego medalisty olimpijskiego i 6-krotnego medalisty mistrzostw świata. Zaprzysięgły konkurent na wodzie i wielki przyjaciel dla wszystkich poza nią, Olaf był również laureatem Medalu Thomasa Kellera, najwyższego wyróżnienia w tym sporcie. Nasze serca kierujemy do rodziny Olafa, Norweskiej Federacji Wioślarskiej oraz całej społeczności wioślarskiej” – napisano na profilu World Rowing po śmierci norweskiego mistrza.

Swojego przyjaciela w szczególny sposób pożegnał Petter Solberg. Norweski mistrz kierownicy WRC.

– Życie bywa czasem tak nieprzewidywalne i niesprawiedliwe. Dziś niebo zyskało nową gwiazdę – jedną ze swoich największych. Dla większości ludzi Olaf Tufte był dwukrotnym mistrzem olimpijskim i dwukrotnym mistrzem świata w wioślarstwie. Jednym z najsilniejszych wioślarzy, jakich świat kiedykolwiek widział, i legendą norweskiego sportu. Dla mnie Olaf był również wzorem do naśladowania. Przyjacielem, naprawdę wspaniałym facetem, inspiracją i naprawdę cudownym człowiekiem. Pozostaniesz na zawsze w moim sercu, Olaf – napisał Solberg.

Norweski mistrz został znaleziony nieprzytomny na rodzinnym gospodarstwie. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Policja oraz rodzina nie ujawnia przyczyn śmierci.

Tufte zmarł nagle w wieku 50 lat.

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