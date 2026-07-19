Koszmarne wieści przed finałem mundialu! USA ma poważny problem

W ostatnich dniach na łamach WPROST informowaliśmy o trudnych warunkach, które zapanowały w Stanach Zjednoczonych. Niebezpieczny, toksyczny dym z pożaru lasów w Kanadzie, wraz z wysokim stężeniem zanieczyszczeń ozonowych, sprawił, że nad wieloma amerykańskimi miastami pojawiły się ciemne chmury i pył.

Sytuacja była i tak właściwie – nadal jest – na tyle poważna, że stanowa agencja ochrony środowiska oraz National Weather Service (NWS) musiały podejmować bardzo trudne decyzje o zamykaniu miast od wszelkiej aktywności fizycznej. Tak było m.in. w przypadku Chicago, gdzie odwołano tym samym debiut w MLS Roberta Lewandowskiego.

Ale problemy dotknęły też Nowy Jork, gdzie ma się odbyć finał mundialu.

Do niepokojącej sytuacji odniósł się choćby Donald Trump. Prezydent USA przyznał, że chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych i zapowiedział, że koszty zostaną dodane do ceł.

Szokujące obrazki z Nowego Jorku. Mecz o złoto MŚ 2026 zagrożony?

Straszenie Trumpa względem Kanady, to jednak jedna strona medalu. Druga to kolejne problemy, które dotknęły Nowy Jork tuż przed meczem o złoto. Amerykanie czekali bowiem na zapowiadane opady deszczu, które miały nieco rozproszyć dym akurat w tym rejonie.

I rzeczywiście, deszcz się pojawił. Opady... wymknęły się jednak spod jakiejkolwiek kontroli, ich intensywność wręcz zalała NYC. Do deszczu doszły bowiem gwałtowne burze, które sprawiły, że obecnie z USA nadciągają takie, mocno wodne obrazki.

Trzeba przyznać, że na terenie Stanów Zjednoczonych – na finiszu mundialu – naprawdę sporo się dzieje.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy obejrzeć finał MŚ 2026?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostały rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie zapamiętana w historii, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w turnieju głównym wzięło bowiem udział aż 48 reprezentacji.

W tegorocznym finale Albicelestes zmierzą się z Hiszpanią. Argentyńczycy wyeliminowali w półfinale Anglików (2:1), natomiast mistrzowie Europy wygrali (2:0) z wicemistrzami świata Francuzami.

W mecz o brązowe medale po prawdziwej, piłkarskiej kanonadzie, Francja przegrała z Anglią. Wynik był absolutnie hokejowy, bo wicemistrzowie świata z 2022 roku przegrali z... wicemistrzami Euro 2024 – aż 4:6.

Początek finału MŚ 2026 Argentyna – Hiszpania, od 21:00 w Nowym Jorku/New Jersey.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Wszystkie mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

Czytaj też:

Iga Świątek z uśmiechem o finale mundialu. Wystarczyło jedno słowo! Czytaj też:

Argentyna to nie tylko Lionel Messi. Oto banda walecznych mistrzów świata