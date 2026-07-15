Szymon Marciniak usłyszał magiczne słowa. „Finał po raz drugi”
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Mundial 2026

Szymon Marciniak usłyszał magiczne słowa. „Finał po raz drugi”

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Szymon Marciniak
Szymon Marciniak Źródło: Newspix.pl / SIPAUSA
Szymon Marciniak sędzią finału MŚ 2026? Tego wykluczyć nie można, choć nadal nie jest znana ostateczna decyzja ze strony FIFA. Polak jest jednak bardzo blisko.

To byłaby historia, której jeszcze nie było w dziejach piłkarskich MŚ. O tym, że Szymon Marciniak może zapisać zupełnie nowy rozdział w mundialowych dziejach, kilkukrotnie pisaliśmy w trakcie trwania turnieju na łamach WPROST.

Fakty są takie, że do obsadzenia FIFA ma jeszcze dwa mecze. Ostatnie, sobotni (tj. 18 lipca) o 3. miejsce oraz wielki finał MŚ 2026. Niedzielne (tj. 19.07) starcie – tutaj emocji będzie zdecydowanie najwięcej.

Szymon Marciniak w finale mundialu? Prorocze słowa dla Polaka

Warto przypomnieć, że Marciniak nie był pierwszym polskim arbitrem, obecnym w wielkim finale mundialu. Wcześniej tej sztuki dokonał Michał Listkiewicz, będąc sędzią liniowym w finałowej batalii na MŚ 1990. Polak był w trójce sprawiedliwych na stadionie w Rzymie, gdzie RFN wygrało z Argentyną 1:0.

Arbiter z Płocka podczas trwającego mundialu tylko dwa razy pojawił się na boisku w roli głównego rozjemcy. Były to mecze fazy grupowej, w której Argentyna zmierzyła się z Algierią oraz Egipt z Iranem.

Czy FIFA czeka z nominacją Polaka do wielkiego finału?

– Niedawno zdzwoniliśmy przez WhatsApp i wszyscy czują się świetnie. Czekają na decyzję i mentalnie są na pewno gotowi. Nie mają jednak wielkiego ciśnienia, że muszą sędziować finał. I moim zdaniem to właściwe podejście [...] Biorąc pod uwagę osobowość Szymona i to, że ceni go Pierluigi Collina, to już przed mistrzostwami powiedziałem, że może otrzymać finał po raz drugi. Są ku temu odpowiednie okoliczności, m.in. słabsza forma niektórych arbitrów – przyznał w rozmowie dla Interii Zbigniew Przesmycki, były szef sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Tego typu sygnały względem polskiego arbitra i łączenia go z finałową batalią na MŚ 2026, pojawiają się nie tylko w polskich źródłach. Już na wstępie fazy pucharowej Marciniak był wymieniany przez dziennikarzy francuskiego „L’Équipe” w gronie najlepszych, na których może się zdecydować FIFA przy najważniejszych wyborach.

Decyzje ws. obsady sędziowskiej meczu o 3. miejsce i finału zapadną po meczach półfinałowych.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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Źródło: WPROST.pl / Interia Sport