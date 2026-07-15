Szymon Marciniak usłyszał magiczne słowa. „Finał po raz drugi”

To byłaby historia, której jeszcze nie było w dziejach piłkarskich MŚ. O tym, że Szymon Marciniak może zapisać zupełnie nowy rozdział w mundialowych dziejach, kilkukrotnie pisaliśmy w trakcie trwania turnieju na łamach WPROST.

Fakty są takie, że do obsadzenia FIFA ma jeszcze dwa mecze. Ostatnie, sobotni (tj. 18 lipca) o 3. miejsce oraz wielki finał MŚ 2026. Niedzielne (tj. 19.07) starcie – tutaj emocji będzie zdecydowanie najwięcej.

Szymon Marciniak w finale mundialu? Prorocze słowa dla Polaka

Warto przypomnieć, że Marciniak nie był pierwszym polskim arbitrem, obecnym w wielkim finale mundialu. Wcześniej tej sztuki dokonał Michał Listkiewicz, będąc sędzią liniowym w finałowej batalii na MŚ 1990. Polak był w trójce sprawiedliwych na stadionie w Rzymie, gdzie RFN wygrało z Argentyną 1:0.

Arbiter z Płocka podczas trwającego mundialu tylko dwa razy pojawił się na boisku w roli głównego rozjemcy. Były to mecze fazy grupowej, w której Argentyna zmierzyła się z Algierią oraz Egipt z Iranem.

Czy FIFA czeka z nominacją Polaka do wielkiego finału?

– Niedawno zdzwoniliśmy przez WhatsApp i wszyscy czują się świetnie. Czekają na decyzję i mentalnie są na pewno gotowi. Nie mają jednak wielkiego ciśnienia, że muszą sędziować finał. I moim zdaniem to właściwe podejście [...] Biorąc pod uwagę osobowość Szymona i to, że ceni go Pierluigi Collina, to już przed mistrzostwami powiedziałem, że może otrzymać finał po raz drugi. Są ku temu odpowiednie okoliczności, m.in. słabsza forma niektórych arbitrów – przyznał w rozmowie dla Interii Zbigniew Przesmycki, były szef sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Tego typu sygnały względem polskiego arbitra i łączenia go z finałową batalią na MŚ 2026, pojawiają się nie tylko w polskich źródłach. Już na wstępie fazy pucharowej Marciniak był wymieniany przez dziennikarzy francuskiego „L’Équipe” w gronie najlepszych, na których może się zdecydować FIFA przy najważniejszych wyborach.

Decyzje ws. obsady sędziowskiej meczu o 3. miejsce i finału zapadną po meczach półfinałowych.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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