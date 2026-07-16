Szymon Marciniak w finale mundialu? FIFA przerwała milczenie!

FIFA znajduje się pod sporą presją, w kontekście pracy sędziów w trakcie MŚ 2026. Turniej obfitował w wiele kontrowersyjnych decyzji, które przekreśliły szanse kilku faworytów do poprowadzenia niedzielnego (tj. 19 lipca) finału mundialu.

Szymon Marciniak dostanie finał MŚ? Ważne słowa ze strony FIFA

Światowa federacja, ustami szefa Komisji Sędziowskiej FIFA, zabrała głos – po niedawnych słowach, które padły z ust trenera reprezentacji Francji. Didier Deschamps miał wiele do powiedzenia po przegranym półfinale z Hiszpanami (0:2), o czym wspominaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

Pierluigi Collina stanął w obronie swoich ludzi oraz... własnych wyborów. Czy ten najważniejszy będzie dotyczył sędziego z Polski? Trzeba przyznać, że sytuacja nieco się skomplikowała po wynikach półfinałów. Pojawiały się bowiem sygnały dotyczące tego, że jeśli do finału awansuje Argentyna, szanse Marciniaka mogą drastycznie zmaleć.

Z drugiej jednak strony, są też kolejne sygnały – sugerujące niemal wprost – że to Marciniak jest głównym faworytem do tego, żeby poprowadzić mecz Hiszpanów z Argentyną.

Co ciekawe, tym razem prosto z Hiszpanii, konkretniej z katalońskiego „Mundo Deportivo”.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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