Iga Świątek dobiła do granicy! Kibice nie zdają sobie z tego sprawy

Nie ulega wątpliwości, że to szczególny sukces dla polskiej tenisistki. Często najbardziej smakują wygrane, które osiąga się, odwracając losy spotkania w jego trakcie. Tak właśnie było w przypadku Igi Świątek, która przegrywała z Donną Vekić już 4:6 i 3:5. Polka zdołała jednak odrobić straty, wygrać – najpierw tie-breaka w II secie efektownym 7:0 – a następnie decydującą odsłonę 6:2.

Iga Świątek wśród najlepszych! Ależ imponująca seria Polki

Wygrana w III rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie to jednak nie koniec dobrych informacji związanych z Polką. Świątek właśnie osiągnęła w swojej karierze kolejny cenny wynik. Polka zanotowała 40 raz, kiedy w turnieju rangi WTA 1000, dotarła do najlepszej szesnastki zmagań.

Jak informuje znane i cenione konto statystyczne OptaAce na platformie X, polska zawodniczka znalazła się w wąskim gronie tenisistek, które dokonały tej sztuki w tak krótkim czasie. Polka potrzebowała do tego 49 meczów. Mniej potrzebowały tylko: Martina Hingis (43), Lindsay Davenport (45), Conchita Martinez i Serena Williams (po 46).

W 1/8 finału turnieju w Pekinie najlepsza polska tenisistka zagra w środę (tj. 7 października) z Amerykanką Ivą Jović.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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