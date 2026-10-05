Iga Świątek dobiła do granicy! Kibice nie zdają sobie z tego sprawy
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Tenis

Iga Świątek dobiła do granicy! Kibice nie zdają sobie z tego sprawy

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Iga Świątek
Iga Świątek Źródło: Newspix.pl / Marcin Cholewinski
Iga Świątek ma za sobą thriller na korcie w Pekinie, podczas turnieju rangi WTA 1000. Polka była pod ścianą, ale ostatecznie pokonała Chorwatkę Donnę Vekić.

Nie ulega wątpliwości, że to szczególny sukces dla polskiej tenisistki. Często najbardziej smakują wygrane, które osiąga się, odwracając losy spotkania w jego trakcie. Tak właśnie było w przypadku Igi Świątek, która przegrywała z Donną Vekić już 4:6 i 3:5. Polka zdołała jednak odrobić straty, wygrać – najpierw tie-breaka w II secie efektownym 7:0 – a następnie decydującą odsłonę 6:2.

Iga Świątek wśród najlepszych! Ależ imponująca seria Polki

Wygrana w III rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie to jednak nie koniec dobrych informacji związanych z Polką. Świątek właśnie osiągnęła w swojej karierze kolejny cenny wynik. Polka zanotowała 40 raz, kiedy w turnieju rangi WTA 1000, dotarła do najlepszej szesnastki zmagań.

Jak informuje znane i cenione konto statystyczne OptaAce na platformie X, polska zawodniczka znalazła się w wąskim gronie tenisistek, które dokonały tej sztuki w tak krótkim czasie. Polka potrzebowała do tego 49 meczów. Mniej potrzebowały tylko: Martina Hingis (43), Lindsay Davenport (45), Conchita Martinez i Serena Williams (po 46).

W 1/8 finału turnieju w Pekinie najlepsza polska tenisistka zagra w środę (tj. 7 października) z Amerykanką Ivą Jović.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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Źródło: X / @OptaAce / YouTube / WTA