Ogromne zamieszanie przed finałem MŚ! Aż trudno w to uwierzyć

W czym dokładnie problem? Okazuje się, że organizatorzy zanotowali sporą wpadkę w postaci awarii systemu FIFA. Techniczne problemy powodują, że nie są skanowane specjalne przepustki, a to bardzo mocno wydłuża wejście na arenę finału mundialu.

– Awarie systemu FIFA na stadionie powodują długie kolejki i oczekiwanie przed stadionem New York/New Jersey, a kibicom kazano przyjeżdżać na stadion CZTERY GODZINY przed rozpoczęciem meczu – czytamy na portalu X, na profilu TNT Sports.

Gigantyczne zamieszanie przed finałem MŚ! Wielogodzinne kolejki

Zaskakujące doniesienia potwierdza również dziennikarz Rob Harris ze Sky News.

– Już teraz personel bezpieczeństwa mówi, że system FIFA ma problemy techniczne i nie skanuje przepustek, a tworzą się długie kolejki. Są też dodatkowe środki bezpieczeństwa. Ludzie są wprowadzani w błąd i robi się spore zamieszanie wokół stadionu z powodu braku stewardów i personelu – napisał dziennikarz.

Początek finału MŚ 2026 Argentyna – Hiszpania, od 21:00 w Nowym Jorku/New Jersey.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy obejrzeć finał MŚ 2026?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostały rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie zapamiętana w historii, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w turnieju głównym wzięło bowiem udział aż 48 reprezentacji.

W tegorocznym finale Albicelestes zmierzą się z Hiszpanią. Argentyńczycy wyeliminowali w półfinale Anglików (2:1), natomiast mistrzowie Europy wygrali (2:0) z wicemistrzami świata Francuzami.

W mecz o brązowe medale po prawdziwej, piłkarskiej kanonadzie, Francja przegrała z Anglią. Wynik był absolutnie hokejowy, bo wicemistrzowie świata z 2022 roku przegrali z... wicemistrzami Euro 2024 – aż 4:6.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Wszystkie mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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