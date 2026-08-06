Iga Świątek zwróciła się do kibiców z Polski. Będzie potrzebować pomocy

Trzeba przyznać, że to bardzo obiecujący powrót na korty Igi Świątek. Przypomnijmy, że najlepsza polska tenisistka właśnie w Toronto pojawiła się po raz pierwszy, w oficjalnym występie, bo porażce na kortach Wimbledonu. W czwartkowe (tj. 6 sierpnia) późne popołudnie – polskiego czasu – numer 7 kanadyjskiego turnieju bez problemu ograł niżej notowaną rywalkę.

Wygrana Igi Świątek w Toronto. Teraz czas na prawdziwy hit!

Mecz z Viktorija Golubic nie miał większej historii. Co prawda Szwajcarka rozpoczęła od dosyć niespodziewanego 1:0 po przełamaniu Świątek, ale Polka szybko uspokoiła swoją grę i po kilku minutach prowadziła już 4:1. Ostatecznie w 38 minut rozprawiła się ze Szwajcarką, wygrywając spokojnie 6:2.

W drugiej odsłonie debiutująca na poziomie III rundy turnieju WTA 1000 rywalka Polki miała jeszcze mniej do powiedzenia. Bardziej niż o sukcesie, Golubic myślała zapewne o perspektywie... wygrania choćby jednego gema. Szwajcarska tenisistka serbskiego pochodzenia rozpoczęła bowiem od smutnego 0:5. Ostatecznie jednak honorowy gem pojawił się na jej koncie, ale całe spotkanie i tak zakończyło się przegraną partią 1:6.

Po zakończeniu spotkania Świątek skierowała swoje słowa w stronę sporej grupy polskich kibiców, obecnych na trybunach. W Kanadzie nie brakuje bowiem rodaczek i rodaków, którzy z chęcią przychodzą na mecze swojej ulubienicy.

– Dziękuję wam za wsparcie. Muszę powiedzieć, że przed turniejem słyszałam, że jest tu wielu Polaków i polskich kibiców. Nie wiedziałam, czy powinnam w to wierzyć, ale za każdym razem przekonujecie mnie, że jesteście wszędzie i mnie wspieracie. Jestem za to naprawdę wdzięczna i dziękuję – z uśmiechem przyznała Świątek.

Pomoc ze strony trybun z pewnością przyda się Polce w kolejnym meczu. W IV rundzie Świątek zmierzy się bowiem albo z Amerykanką Madison Keys, albo z Ukrainką Martą Kostjuk. Poprzeczka pójdzie zatem zdecydowanie w górę. A Świątek ma też rachunki do wyrównania z obiema zawodniczkami.

Przykłady? Z Keys polska tenisistka przegrała np. podczas półfinału Australian Open 2025, bardzo bliski mecz. Za to Kostjuk ograła Świątek na jej ulubionej nawierzchni, w ukochanym, tegorocznym Roland Garros.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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