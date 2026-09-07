Koszmar Igi Świątek w US Open! Czegoś takiego jeszcze nie było

Polska tenisistka i Chinka trafiły na siebie w meczu, który decyduje o miejscu w ćwierćfinale US Open 2026. Qinwen Zheng na początku spotkania nie miała zupełnie nic do powiedzenia w starciu z Polką.

Trudno jednak logicznie wytłumaczyć, co wydarzyło się od stanu 0:5 z perspektywy Chinki. Co więcej, mając 5:2 po swojej stronie, Iga Świątek miała dwie piłki na zamknięcie seta. Niestety, z perspektywy zwyciężczyni US Open w 2022 roku, skończyło się na przegranej partii 5:7.

Czyli siedmiu gemach z rzędu przegranych przez Polkę.

Warto dodać, że Chinka dokonała tego już po raz drugi. Choć nie mowa tu o identycznej sytuacji, to jednak w meczu III rundy US Open 2026 Zheng potrafiła wyjść z wyniku 0:5 przeciwko Madison Keys. Amerykanka nie wykorzystała piłek meczowych i ostatecznie pożegnała się z turniejem, a mistrzyni olimpijska (IO 2024) awansowała dzięki temu do meczu z Polką.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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