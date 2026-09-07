Stanął w obronie Igi Świątek. Te słowa mocno zabolą hejterów!

Trwa całkiem niezły czas w sezonie 2026 dla najlepszej polskiej tenisistki. Iga Świątek kilkanaście dni temu sięgnęła po pierwsze turniejowe zwycięstwo w bieżącej kampanii, wygrywając zmagania w WTA 1000 w Toronto.

Do tego Polka całkiem nieźle zaprezentowała się w kolejnym wyzwaniu z rangi WTA 1000, tym razem w Cincinnati.

Iga Świątek wymaga większego szacunku? Andy Roddick nie ma wątpliwości

Trwa jednak największe wyzwanie tej części sezonu, czyli wielkoszlemowe US Open. Polka zameldowała się już w drugim tygodniu rozgrywek. Co ciekawe, mająca 25 lat tenisistka wygrywała już w Nowym Jorku, podczas swojego rewelacyjnego czasu w 2022 roku.

Czy Polka będzie w stanie powtórzyć ten sukces? Tego nie można wykluczyć, choć z pewnością do końcowego triumfu jeszcze daleka droga. Znaczenie Świątek w stawce mocno docenił Andy Roddick. Jeden z najlepszych tenisistów z USA na początku XXI wieku podkreślił, o jakim kalibrze zawodniczki mowa, jeśli spojrzeć na dorobek Polki w jej karierze.

– Ma więcej Wielkich Szlemów niż Maria Szarapowa, Kim Clijsters oraz Lindsay Davenport. Jeden mniej niż John McEnroe, Carlos Alcaraz czy Venus Williams i dwa mniej niż Andre Agassi i Ivan Lendl. Musimy okazywać jej więcej szacunku, zasłużyła na to – powiedział zwycięzca US Open z 2003 roku.

Po zakończeniu kariery Roddick jest m.in. gospodarzem opiniotwórczego podcastu „Served with Andy Roddick”. To właśnie tam Amerykanin wypowiedział ważne słowa o Polce, tuż po wygranej Świątek z Czeszką Marie Bouzkovą.

Polska tenisistka w IV rundzie zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng. Mecz zaplanowano na poniedziałek (tj. 7 września), około godziny 17:30 polskiego czasu.

Transmisje z US Open są dostępne na kanałach Eurosportu, a internetowo m.in. na platformach HBO Max, Playerze, czy Polsat Sport Box.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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