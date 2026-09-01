Iga Świątek dołączyła do Sereny Williams! Niesamowity sukces Polki

Wynik spotkania, czyli ostateczne 6:2, 6:3 – dobrze oddaje wydarzenia na korcie. Chinka próbowała postawić się triumfatorce US Open z 2022 roku, ale ryzyko bywa w tenisie mało opłacalne, jeśli nie masz swojego dobrego dnia. A w przypadku Wang Xiyu ostateczny bilans zysków do strat był taki, że zawodniczka popełniła dwa razy więcej błędów, aniżeli kończących uderzeń, czyli tzw. winnerów. Tak meczu z Igą Świątek nie da się wygrać.

Polka jak Serena Williams! Niesamowita historia w światowym tenisie

Najlepsza polska tenisistka do Nowego Jorku przyjechała w całkiem niezłym nastroju. Trudno się temu dziwić, w końcu Polka w ostatnich tygodniach zaliczyła dwa udane występy w turniejach rangi WTA 1000 – w Toronto i Cincinnati. Co więcej, na kanadyjskich kortach okazała się być najlepsza, notując tym samym pierwszy wygrany turniej w sezonie 2026.

Co Świątek może osiągnąć w Nowym Jorku? Tego jeszcze do końca nie można jednoznacznie ocenić, ale z pewnością może być to całkiem duży wynik, patrząc na dyspozycję Polki na twardej nawierzchni.

Wygrana z Xiyu pozwoliła za to Świątek zrównać się z Sereną Williams. Amerykańska legenda, jedna z najlepszych zawodniczek w historii tenisa, może się bowiem poszczycić podobnym osiągnięciem, co Polka – biorąc pod uwagę zwycięstwa (z rzędu) w I rundach turniejów Wielkiego Szlema. Seria Świątek trwa od US Open 2019 i wynosi kolejnych 28 wygranych.

Serena Williams ma ich 31, co wydaje się wynikiem jak najbardziej osiągalnym dla Świątek w kolejnych miesiącach kariery.

Jej kolejną rywalką Polki w Nowym Jorku będzie Argentynka Nadia Podoroska.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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