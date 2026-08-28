Świątek poznała rywalki w US Open. Wiemy, kiedy zagrają Polacy

Nowy Jork ponownie stanie się centrum światowego tenisa. W niedzielę 30 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open 2026, który potrwa do 13 września. Na twardych kortach Flushing Meadows zawodnicy powalczą o jeden z najważniejszych tytułów sezonu. W grze pozostają również reprezentanci Polski.

US Open 2026. Carlos Alcaraz obroni tytuł?

W tegorocznej edycji największą uwagę przyciąga powrót Carlosa Alcaraza. Hiszpan przystąpi do turnieju jako obrońca tytułu, ale jego sytuacja jest zupełnie inna niż rok temu. Przez ponad cztery miesiące nie pojawiał się na korcie z powodu kontuzji nadgarstka.

Ostatni mecz Carlos Alcaraz rozegrał w połowie kwietnia podczas Barcelona Open. Później problemy zdrowotne wykluczyły go z kolejnych startów w tym m.in. w Cincinnati. W Nowym Jorku, w którym kibice mogli już oglądać Hiszpana w mikście z Sereną Williams, od razu czeka go bardzo wymagająca droga do obrony tytułu. Carlos Alcaraz znalazł się w tej samej części drabinki co Novak Djoković czy Alexander Bublik.

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Obrończynią tytułu w kobiecym singlu będzie natomiast Aryna Sabalenka.

US Open. Kiedy grają Polacy? Terminarz

Oczy polskich kibiców będą zwrócone na naszych zawodników. Losowanie US Open odbyło się w czwartek 27 sierpnia i wtedy organizatorzy ujawnili przeciwników oraz wstępny terminarz.

Jako pierwszy na kort wyjdzie Kamil Majchrzak. Polak rozpocznie turniej już w niedzielę 30 sierpnia, a jego przeciwnikiem będzie Hamad Medjedović.

Dzień później do rywalizacji przystąpią Maja Chwalińska, która zmierzy się z Taylor Townsend, natomiast Hubert Hurkacz rozpocznie walkę z Damirem Dzumhurem.

Na termin pierwszego meczu w Nowym Jorku czekają jeszcze trzy polskie tenisistki. Iga Świątek ma zagrać z Xiyu Wang, Magdalena Fręch spotka się z Ivą Jović, a Magda Linette rozpocznie turniej od pojedynku z zawodniczką wyłonioną w kwalifikacjach. Te spotkania przewidziano na poniedziałek lub wtorek.

Polska może mieć jeszcze jedną przedstawicielkę w głównej drabince. Martyna Kubka walczy w eliminacjach i w piątek zagra z Kristiną Liutovą w decydującej rundzie.

US Open 2026. O której oglądać mecze w Polsce?

Kibice śledzący turniej z Polski muszą pamiętać o sześciogodzinnej różnicy czasu. Nowy Jork znajduje się sześć godzin za Polską.

W ciągu dnia mecze będą rozpoczynały się od godz. 11:00 czasu lokalnego, czyli o 17:00 w Polsce. Dotyczy to kortów zewnętrznych oraz Louis Armstrong Stadium. Na Arthur Ashe Stadium pierwsze spotkania zaplanowano od godz. 12:00 lokalnego czasu, a więc od 18:00 w Polsce.

Największe pojedynki tradycyjnie trafią do sesji wieczornej. Ta rozpoczyna się o godz. 19:00 w Nowym Jorku, czyli o 1:00 w nocy czasu polskiego.

Nie oznacza to jednak, że każdy mecz rozpocznie się dokładnie o wyznaczonej godzinie. Turniejowy plan może się zmieniać w zależności od długości wcześniejszych spotkań, dlatego rzeczywisty start poszczególnych pojedynków może być przesunięty.

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