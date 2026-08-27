Radosław Piesiewicz zatrzymany. Nagły zwrot w sprawie prezesa PKOl

Do zatrzymania miało dojść w domu prezesa PKOl. Według informacji obu redakcji akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci działali na polecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.

W sprawie pojawia się również wątek kosztownego prezentu. Jak ustaliły WP i TVN24, Piesiewicz miał otrzymać od Przemysława Krala, szefa Zondacrypto, zegarek o wartości około 40 tys. euro. Według opisywanych ustaleń przedmiot miał być związany z próbą rozwiązania problemów giełdy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Radosław Piesiewicz wcześniej stanowczo odrzucał te zarzuty. Twierdził, że zegarek nie był prezentem ani zapłatą za pomoc, ponieważ sam miał uiścić za niego należność w gotówce.

Wkrótce więcej informacji.