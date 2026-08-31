MLS: Lewandowski uratował remis. Odpowiedź Messiego była piorunująca

Robert Lewandowski był bohaterem Chicago Fire w wyjazdowym meczu z Seattle Sounders. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola, dołożył asystę, a jego zespół dwukrotnie odrabiał straty i ostatecznie zremisował 2:2. Gospodarze objęli prowadzenie już w 12. minucie po trafieniu Dejana Joveljicia. W 38. minucie Lewandowski pomógł doprowadzić do wyrównania, podając do Marena Haile-Selassie, który efektownym strzałem z około 15 metrów pokonał bramkarza Seattle.

Joveljić ponownie trafił na początku drugiej połowy, ale ostatnie słowo należało do Polaka. W 82. minucie Lewandowski sprytnym uderzeniem głową niemal z końcowej linii zaskoczył bramkarza rywali i ustalił wynik spotkania. Było to czwarte ligowe trafienie 38-letniego napastnika w barwach Chicago Fire. Polak ma również na koncie gola w Leagues Cup. „Strażacy” zajmują trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej z 37 punktami po 21 meczach.

Messi odpowiedział Lewandowskiemu czterema golami

Korespondencyjny pojedynek wielkich napastników przyniósł jeszcze bardziej spektakularną odpowiedź Lionela Messiego. Argentyńczyk strzelił cztery gole, a Inter Miami rozbił CF Montreal aż 7:1. Był to pierwszy czterobramkowy występ Messiego w MLS.

39-latek rozpoczął strzelanie w 40. minucie od rzutu wolnego. Piłka zmieniła kierunek po kontakcie z obrońcą Lucą Petrasso, ale gol został oficjalnie zapisany na konto Argentyńczyka. Po przerwie Messi trafił jeszcze trzy razy. Wynik ustalił w szóstej minucie doliczonego czasu, ponownie bezpośrednio z rzutu wolnego.

Lewandowski kontra Messi. Na razie obu panów w MLS dzieli przepaść

Sobotnie mecze stworzyły efektowny korespondencyjny pojedynek dwóch napastników, którzy jeszcze niedawno byli gwiazdami Barcelony. Robert Lewandowski dał Chicago punkt dzięki bramce i asyście, natomiast Leo Messi poprowadził Inter do pierwszego zwycięstwa od miesiąca. Argentyńczyk z 18 golami jest liderem klasyfikacji strzelców MLS. Ma dwie bramki przewagi nad Petarem Musą z FC Dallas. Lewandowski po letnim transferze do Chicago zdobył dotąd cztery ligowe gole.

Inter Miami zajmuje drugie miejsce na Wschodzie z 42 punktami. Chicago Fire jest trzecie, ma 37 punktów i jeden mecz rozegrany mniej. Liderem pozostaje Nashville SC z dorobkiem 52 punktów.

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