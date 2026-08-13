Robert Lewandowski znów na językach. Szpilka w stronę Polaka!

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski w meczu przeciwko Santos Laguna zdobył gola oraz został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania (nagroda MVP). O udanym występie polskiego napastnika informowaliśmy zresztą na łamach WPROST.

Okazuje się, że rywal z Meksyku jest wyraźnie rozgoryczony faktem konieczności rozgrywania dodatkowych spotkań właśnie w ramach rozgrywek Leagues Cup. Jak się okazało, przy okazji zebrało się... kapitanowi reprezentacji Polski.

Zaskakujące? Trzeba przyznać, że jednak trochę tak, tym bardziej że najwyraźniej rozgoryczenie stanęło w tym wypadku wyżej od faktycznej oceny sytuacji – a zwłaszcza wplątywaniu w całość wypowiedzi wątku RL9.

Robert Lewandowski oczami przeciwnika. Wątek Polaka na konferencji prasowej

Fragment wypowiedzi dla mediów, w którym Lewandowski pojawił się w kontekście niedawnego, wygranego meczu, znalazł się w mediach społecznościowych. Głos zabrał trener Renato Paiva. Portugalczyk odniósł się do obciążeń i różnego rodzaju problemów, z którymi musi sobie radzić jego drużyna

Najwyraźniej intensywność grania, czyli dodatkowe obowiązki względem Leagues Cup, nie do końca odpowiadają szkoleniowcowi Santos Laguna. Opiekun meksykańskiego zespołu przyznał wprost.

– Będziemy rozgrywać ten mecz, jak potrafimy, choć jesteśmy mega zmęczeni. Lucas Di Yorio podróżował z trzema szwami na nodze po ostatnim spotkaniu. Ale cóż, Lewandowski wygrał i wszyscy są szczęśliwi – przyznał nieco ironicznie Paiva.

Szkoleniowiec może być rozgoryczony. Santos Laguna zanotował dwie porażki, a na horyzoncie ma mecz przeciwko Philadelphia Union. Klub z MLS wygrał jedno spotkanie na dwa podejścia w rozgrywkach Leagues Cup. Meksykański zespół czeka trudne, wyjazdowe wyzwanie. A Lewandowski najwyraźniej dał się zapamiętać nie tylko piłkarzom, ale też cytowanemu trenerowi.

Kiedy Chicago Fire rozgrywa swój kolejny mecz? Już tej nocy, czyli w piątek (tj. 14 sierpnia) o godzinie 3:00 polskiego czasu. Przeciwnikiem Lewandowskiego i spółki będzie – w wyjazdowym starciu – meksykańskie Cruz Azul.

Mecze zarówno ligi MLS, jak i rozgrywek Leagues Cup, pokazywane są na platformie internetowej Apple TV.

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