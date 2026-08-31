Groźne sceny w meczu Polaków. Nowe wieści ws. kluczowego reprezentanta

Memoriał Wagnera był dla reprezentacji Polski ostatnim poważnym testem przed mistrzostwami Europy. Polacy wygrali wszystkie w Krakowie wszystkie trzy spotkania: ze Słowenią, USA oraz Francją.

– Zależało mi na tym, by zmierzyć się z jak najsilniejszymi zespołami. Kiedy planowaliśmy te mecze, zdawałem sobie sprawę, że każda z drużyn będzie przygotowywać się do turnieju kontynentalnego – podkreślał Nikola Grbić.

Bartosz Lemański zdradził, co z jego kontuzją

Nie wszystko potoczyło się jednak po myśli trenera. Już w pierwszym meczu turnieju, przeciwko Słowenii, na moment zrobiło się naprawdę nerwowo. Bartłomiej Lemański, który po wielu latach wrócił do reprezentacji, musiał zejść z boiska po zaledwie kilku akcjach. Środkowy PGE Projektu Warszawa źle stanął przy próbie bloku i nie był w stanie kontynuować gry.

Bartosz Lemański natychmiast został poddany badaniom. – W hotelu na szybko zrobiliśmy z doktorem USG, coś tam się pojawiło. Trzeba było zobaczyć. Na szczęście jest to stary uraz, więc to jest kwestia kilku dni, żeby wrócić. Nie jest tak źle, jak myślałem na początku – przyznał środkowy.

– Nie wyglądało to co prawda od początku poważnie, ale czasem tylko tak się wydaje. Ważne, że mamy wyniki i one są ok. Nie doszło do złamania, to jest najważniejsze – dodał po meczu Nikola Grbić.

Środkowy PGE Projektu Warszawa postanowił jeszcze uspokoić kibiców za pośrednictwem Instagrama.

„Krótkie info odnośnie kontuzji w Krakowie: Najpierw dziękuję wszystkim za słowa wsparcia, mega to doceniam. Na szczęście skręcenie nie jest poważne i planuję za kilka dni być gotowym do gry. Do zobaczenia na parkiecie” – napisał. Dopytywany, czy kibice powinni martwić się o jego występ w mistrzostwach Europy, odparł krótko – „już nie”.

instagram

Kontuzje środkowych. Nikola Grbić ma problem

Fakt, że kontuzja Bartosza Lemańskiego nie jest poważna jest szczególnie istotna, jeśli spojrzeć na to, co w ostatnich miesiącach działo się z polskimi środkowymi.

Mateusz Bieniek zdecydował się na przerwę reprezentacyjną ze względów zdrowotnych. – To dla mnie niezwykle trudna decyzja, ponieważ reprezentowanie Polski zawsze było i jest dla mnie ogromnym zaszczytem i marzeniem. Bardzo nad tym ubolewam, ale teraz najważniejsze jest moje zdrowie i powrót do pełnej sprawności – podkreślał zawodnik.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Jakuba Kochanowskiego. Reprezentant Polski przeszedł zabieg kolana i nie będzie mógł wystąpić w mistrzostwach Europy.

Z gry w kadrze przed startem sezonu zrezygnował Norbert Huber. – Nie żałuję decyzji, które podjąłem. Wynikały one wyłącznie z mojego zdrowia. Czasami staje się przed trudnymi wyborami i trzeba określić priorytety – tłumaczył zawodnik.

Siatkówka. Kiedy Polacy grają mecze ME? Terminarz

Na razie nie wiadomo, kiedy środkowy PGE Projektu Warszawa dołączy do kolegów. Kadrowicze nie dostali od Nikoli Grbicia wiele czasu na odpoczynek po turnieju w Krakowie. Po około półtora dnia wolnego reprezentanci Polski wrócą do treningów w Spale. Będą tam pracować do piątku, a następnie przeniosą się do Gdańska.

W sobotę czeka ich jeszcze jeden mecz. Finlandia będzie ostatnim przeciwnikiem Polaków przed rozpoczęciem mistrzostw Europy.

7 września kadra wyleci do Sofii. Pierwsze spotkanie mistrzostw Europy rozegra 10 września z Portugalią. Później w fazie grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze z Izraelem (12.09), Macedonią (13.09), Ukrainą (15.09) i Bułgarią (16.09).

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