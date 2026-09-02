Zagrożone mecze Polek w US Open. Szaleństwo w Nowym Jorku!

Trzeba jednak przyznać, że nie jest to specjalna niespodzianka, spoglądając na historię rozgrywania turnieju w Nowym Jorku. We wtorek (tj. 1 września) mecze odbywały się właściwie tylko na głównych, zadaszonych arenach: Arthur Ashe Stadium oraz korcie im. Louisa Armstronga. Pozostałe areny w głównej mierze były zalane przez obfite opady deszczu...

Co z meczami Polek w Nowym Jorku? Szalone warunki w US Open!

Szczęścia do pogody nie miały m.in. Magdalena Fręch i Magda Linette. Obie Polki próbowały rozegrać swoje mecze, ale ostatecznie realne szanse (wg zapowiedzi organizatorów) pojawią się dopiero podczas środowych (tj. 2 września) sesji. Wiele wtorkowych meczów rozpoczęło się bowiem z kilkugodzinnym opóźnieniem, a część po prostu została odwołana i przełożona. Dokładnie tak, jak w przypadku spotkań Linette i Fręch.

Łodzianka rozpocznie mecz z Amerykanką Ivą Jović, który został zatrzymany przy stanie 4:4 w I secie. Linette pograła nieco dłużej, w kontekście wyniku, ale tenisistka z Poznania będzie miała co odrabiać. Polka po pierwszym secie przegrywa bowiem z Brytyjką Francescą Jones 4:6.

W środowych meczach na kortach w NYC mają się pojawić również dwaj polscy singliści: Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Wrocławianin zagra z jednym z faworytów gospodarzy, Benem Sheltonem. Majchrzaka czeka za to starcie z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem. Co ciekawe, panowie zagrają już mecze w II rundzie, a Fręch i Linette notować będą starcia I rundy.

US Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej w Nowym Jorku?

Rywalizacja w Nowym Jorku tradycyjnie zamyka wielkoszlemową część kalendarza WTA i ATP. Warto przypomnieć, że trofea za zwycięstwa w US Open 2025 mają na swoim koncie – wśród pań Aryna Sabalenka – a wśród panów Carlos Alcaraz.

Hiszpan zdołał się wykurować właśnie na rywalizację w NYC, zaliczając wcześniej długą przerwę spowodowaną kontuzją i powrotem do pełnej sprawności. Alcaraz ominął m.in. wielkoszlemowe turnieje w Paryżu (Roland Garros) i Londynie (Wimbledon). Z drugiej strony podczas US Open 2026 zabrakło największego rywala Hiszpana i aktualnego lidera rankingu ATP – Jannika Sinnera. O nieobecności Włocha również zadecydowały kwestie zdrowotne.

Warto dodać, że w 2022 roku najlepsza wśród pań okazała się Iga Świątek. Polka ma zresztą w dorobku już sześć wielkoszlemowych tytułów. Obok wspomnianego zwycięstwa w Nowym Jorku, są jeszcze cztery triumfy w Paryżu i jeden w Wimbledonie. Do karierowego Wielkiego Szlema Polce brakuje już tylko triumfu w Australian Open.

Transmisje z US Open są dostępne na kanałach Eurosportu, a internetowo m.in. na platformach HBO Max, Playerze, czy Polsat Sport Box.

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