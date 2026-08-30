Świątek w nocnej sesji, Majchrzak na początek. Kiedy grają Polacy na US Open?

Kamil Majchrzak będzie jedynym reprezentantem Polski, który wystąpi w niedzielę, pierwszego dnia głównej rywalizacji singlowej US Open. Jego przeciwnikiem w pierwszej rundzie będzie Serb Hamad Medjedović. Spotkanie zaplanowano jako pierwsze na korcie numer 12. Początek o godz. 17 czasu polskiego. W przypadku zwycięstwa Majchrzak zmierzy się z Lloydem Harrisem z RPA albo Amerykaninem Jackiem Kennedym.

US Open. Iga Świątek zagra w nocnej sesji

Największe zainteresowanie polskich kibiców wzbudza występ Igi Świątek. Rozstawiona z numerem ósmym triumfatorka US Open z 2022 roku rozpocznie turniej od spotkania z Chinką Xiyu Wang.

Mecz Igi Świątek odbędzie się na Louis Armstrong Stadium i otworzy poniedziałkową sesję wieczorną. Początek o godz. 19 czasu nowojorskiego, czyli o godz. 1 w nocy z poniedziałku na wtorek w Polsce.

Chwalińska i Hurkacz poznali godziny meczów

W poniedziałek zagra także Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open. Jej rywalką na Grandstandzie będzie Amerykanka Taylor Townsend. Spotkanie wyznaczono jako drugie, po meczu rozpoczynającym się o godz. 17 czasu polskiego.

Hubert Hurkacz również wystąpi jako drugi – na korcie numer 12 zmierzy się z Bośniakiem Damirem Džumhurem. Zgodnie z oficjalnym planem pojedynek nie rozpocznie się przed godz. 20 czasu polskiego.

Polskie starcie już w drugiej rundzie?

Na swój występ czekają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch trafiła na rozstawioną z numerem 14 Amerykankę Ivę Jovic, natomiast Linette zagra z brytyjską kwalifikantką Francescą Jones.

Jeśli obie Polki wygrają pierwsze mecze, w kolejnej rundzie staną naprzeciw siebie. Polska miałaby wówczas zagwarantowaną reprezentantkę w trzeciej rundzie.

Sabalenka i Alcaraz bronią tytułów

Przez kwalifikacje nie przebrnęli Martyna Kubka, Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa i Maks Kaśnikowski. Tytułów bronią Aryna Sabalenka oraz wracający po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją Carlos Alcaraz.

Finał US Open kobiet odbędzie się 12 września. Mistrza turnieju mężczyzn poznamy dzień później.

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