Tego Iga Świątek się nie spodziewała! Napłynęły świetne wieści dla Polki

To czysto teoretyczne podejście, wiedząc, jakimi prawami rządzą się turnieje wielkoszlemowe. Najlepszym przykładem tego sezonu (tj. 2026) jest Maja Chwalińska. Polka przebiła się w Paryżu przez trzystopniowe kwalifikacje, żeby ostatecznie dostać się do wielkiego finału Roland Garros 2026. Z tego też względu, każda z tenisistek musi mieć się na baczności.

US Open 2026: Sensacja w Nowym Jorku! To dobre wieści dla Igi Świątek

Taki przypadkiem jest to, co wydarzyło się w meczu Belincy Bencic. Szwajcarka w Nowym Jorku była rozstawiona z numerem 12. Wysokim, biorąc pod uwagę część drabinki US Open 2026, w której znalazła się Iga Świątek. Polka jest turniejową „ósemką”.

Okazało się jednak, że w rywalizacji z Julią Putincewą z Kazachstanu, faworytka nie poradziła sobie z wyzwaniem. Tym samym Świątek będzie miała – teoretycznie – prostszą drogę do dużego wyniku w Nowym Jorku.

Polka będzie musiała się jednak uważać na ew. starcie z Putincewą. Kazaszka potrafiła bowiem wyeliminować Polkę podczas turnieju wielkoszlemowego w przeszłości, konkretniej w londyńskim Wimbledonie (2024).

Świątek swój mecz II rundy US Open 2026 rozegra w czwartek (tj. 3 września). Rywalką Polki w Nowym Jorku będzie Argentynka Nadia Podoroska.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).