Iga Świątek broni polskiego honoru w USA. Zatrważająca statystyka

Jedyny, który pozostał w grze – uściślając. Iga Świątek nie po raz pierwszy znalazła się, jako jedyna w stawce z polską flagą przy nazwisku, po stronie udanych, singlowych rezultatów w Wielkim Szlemie.

Z turniejem wczoraj (tj. 2 września) pożegnała się czwórka: Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Stało się zatem jasne, że jedynie Świątek ma szansę dłużej zaistnieć w tegorocznych rozgrywkach w Nowym Jorku.

Iga Świątek broni polskiego honoru w US Open. Pewne zwycięstwo w Nowym Jorku

Choć w meczu II rundy US Open po drugiej stronie siatki pojawiła się tenisistka, która obecnie jest na odległym – 449. miejscu w rankingu WTA – Podoroska spotkała się ze Świątek w przeszłości na etapie... półfinału Wielkiego Szlema! Miało to miejsce w 2020 roku, kiedy to Polka ostatecznie wygrała z Argentynką i awansowała do finału na kortach im. Rolanda Garrosa. A jak się później okazało, Świątek sięgnęła wówczas po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Od tego czasu kariery obu tenisistek obrały różne kierunki. Polka była zdecydowaną faworytką spotkania z Nowym Jorku i nie zawiodła oczekiwań. Mecz trwał nieco ponad godzinę i był pod pełną kontrolą rozstawionej z numerem 8 polskiej tenisistki.

Kto będzie przeciwnikiem Świątek w III rundzie US Open? Zwyciężczyni z pary Harriet Dart (Wielka Brytania) – Marie Bouzkova (Czechy). Faworytką wydaje się być tenisistka pochodząca z kraju naszych południowych sąsiadów.

Co do polskich wątków, warto przypomnieć, że na etapie kwalifikacji do US Open do drabinki głównej nie udało się przebić trójce Polek: Katarzynie Kawie, Lindzie Klimovicovej i debiutującej w wielkoszlemowym zestawie Martynie Kubce. Wśród singlistów odpadł za to Maks Kaśnikowski. Za to w I rundzie z Nowym Jorkiem pożegnała się Maja Chwalińska.

Statystyka jest zatem zatrważająca. Na dziesięć postaci w singlowej rywalizacji, w grze pozostała już tylko Świątek. Pytanie bez odpowiedzi pozostaje, czy to realny stan polskiego tenisa, czy jednak można było zrobić coś więcej.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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