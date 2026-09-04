Znany reprezentant Polski kończy karierę! „Time to say goodbye”

Jacek Góralski we wrześniu b.r. skończy 34 lata. Piłkarz w reprezentacji Polski rozegrał 21 oficjalnych meczów. Pomocnik był nawet w gronie reprezentantów, których na MŚ 2018 zabrał trener Adam Nawałka. Góralski wystąpił w dwóch spotkaniach turnieju, przeciwko Kolumbii i Japonii. Polska nie zdołała jednak odnieść sukcesu na mundialu rozgrywanym w Rosji.

Koniec kariery Jacka Góralskiego. Wymowny wpis byłego reprezentanta Polski

Najwięcej występów w karierze Góralski zanotował w szeregach Wisły Płock. Właśnie na stadionie płockiego klubu zawodnik wystąpił po raz ostatni, ale już w specjalnym, krótkim wideo, opublikowanym na koniec kariery.

W barwach Wisły Góralski grał w latach 2011-15.

„Time to say goodbye! Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Dzisiaj przyszedł czas, aby oficjalnie podsumować i zamknąć ten piękny etap. Piłka nożna dała mi więcej, niż mogłem sobie wymarzyć jako chłopak z Bydgoszczy. Z tego miejsca chcę z całego serca podziękować absolutnie każdemu, kto stał przy mnie na tej drodze” – przekazał w mediach społecznościowych były reprezentant Polski.

Za to najgłośniej o piłkarzu było w okresie, w którym występował w szeregach Jagiellonii Białystok. To tam „Góral” zapracował na zagraniczny transfer, za kwotę 1,5 mln euro lądując w bułgarskim Łudogorcu Razgrad. Góralski występował również w Kazachstanie, broniąc barw Kajratu Ałmaty. Był również niemiecki epizod w VfL Bochum.

Ostatnim klubem w karierze Góralskiego była Wieczysta Kraków. Pomocnik wylądował w klubie milionera Wojciecha Kwietnia w 2023 roku, kiedy były to jeszcze realia trzecioligowe. Wieczysta zdołała awansować do PKO BP Ekstraklasy, ale podobnie jak w przypadku innego znanego eks-piłkarza klubu Michała Pazdana – Góralskiego w barwach krakowskiego teamu w elicie kibice nie zobaczą.

Czytaj też:

Polska i Ukraina zorganizują razem mundial? Jasna deklaracja ministra! Czytaj też:

Błyskotliwy Polak zasłuży na miejsce w reprezentacji? Ten gol mówi wszystko!