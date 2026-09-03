Wielki mistrz zastąpi Radosława Piesiewicza? Jasna deklaracja!

Przypomnijmy, że szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został w czwartek (tj. 27 sierpnia) zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Akcja miała związek ze śledztwem w sprawie upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Tego samego dnia usłyszał zarzuty.

Dwa dni później Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uwzględnił wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Radosława Piesiewicza. Prezes PKOl spędzi w areszcie trzy miesiące.

Robert Korzeniowski zastąpi Radosława Piesiewicza? Mocna deklaracja!

Co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Kto wie, być może przyszedł czas na prezesa Roberta Korzeniowskiego. Warto zauważyć, że nie ma bardziej utytułowanego polskiego sportowca pod względem zdobytych złotych medali igrzysk olimpijskich. Korzeniowski to rzecz jasna specjalista w chodzi sportowym.

W przypadku „Korzenia” mowa o czterech złotach (1996, dwa w 2000 i 2004).

„Podjąłem decyzję o zakończeniu mojej misji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dziękuję wszystkim ministrom, z którymi miałem zaszczyt współpracować, za owocne i pełne pasji działania na rzecz polskiego sportu. To dla mnie trudna, ale naturalna decyzja w mojej sportowej drodze. Jako 4-krotny mistrz olimpijski czuję potrzebę i wyrażam gotowość, by całą wiedzę i siły skierować na systemowy rozwój polskiego olimpizmu. To długofalowe zadanie wymaga współpracy z Zarządem i Prezydium PKOl, całą społecznością olimpijską i wszystkimi, którzy polski sport mają w sercu. Mając na uwadze wyzwania stojące przed naszym środowiskiem, podjąłem decyzję o ubieganiu się o stanowisko prezesa PKOl. Czas na konsekwentne działania w celu odbudowania marki oraz wzmacniania organizacji. Tylko działając razem przywrócimy polskiemu sportowi należne mu miejsce!” – przekazał w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych Korzeniowski.

Cztery złote medale na igrzyskach, trzy mistrzostwa świata i dwa Europy. To tylko kilka najważniejszych sukcesów w dorobku wielkiego mistrza chodu sportowego.

Warto dodać, że karierę sportową Korzeniowski zakończył w 2004 roku.

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