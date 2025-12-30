Iga Świątek mocno zaskoczona przed kamerą. „Nie spodziewałam się takiego pytania”

Iga Świątek już za kilka dni rozpocznie sezon 2026. Pierwszym wyzwaniem będzie United Cup, rozgrywany w dalekiej Australii, w którym tenisistka będzie reprezentować barwy narodowe w drużynie m.in. z Hubertem Hurkaczem.

Iga Świątek w szczerej rozmowie. Tenisistka zaskoczona pytaniem

Zanim jednak na dobre rozpocznie się granie i walka o kolejne triumfy, już w kampanii 2026, polska zawodniczka pojawiła się w ojczyźnie, mając swoje obowiązki m.in. przy powstałej, własnej fundacji.

Obecność Świątek w Polsce to też okazja do tego, żeby porozmawiać z wiceliderką rankingu WTA. Jacek Kurowski z TVP Sport zaprosił mistrzynię Wimbledonu A.D. 2025 do rozmowy w swoim programie „Oko w oko”.

Co ciekawe, po sześciu latach przerwy od wcześniejszej rozmowy, mającej wówczas miejsce w 2019 roku. Kurowski zadał pytanie związane z ojcem tenisistki, Tomaszem Świątkiem. Człowiekiem, który w dużej mierze ukształtował swoją pociechę.

Tenisistka została zaskoczona pytaniem o cechy, które ma po swoim tacie.

– U, bardzo trudne pytanie! – zareagowała na początku z uśmiechem Świątek, dodając po chwili zastanowienia: – Na pewno determinacja. Mój tata bardzo nie lubi odpuszczać i dzięki temu, że ma tę cechę, jestem, tu gdzie jestem – dodała tenisistka.

Po czym po chwili ponownie z uznaniem doceniła wątek podjęty przez Kurowskiego.

– Jezu, jakie trudne pytanie! Jaka psychoanaliza. Już tylu wywiadów udzieliłam, że nie spodziewałam się takiego pytania. Ale jest ono odświeżające. Tak jak Wimbledon, było to pytanie – uzupełniła Świątek, nawiązując do niespodziewanego sukcesu z 2025 roku.

Przypomnijmy, że Tomasz Świątek to olimpijczyk z Seulu z 1988 roku. Ojciec tenisistki uprawiał wioślarstwo.

– Determinacja. Do tego profesjonalizm, którego mój tata mnie nauczył. Był sportowcem, więc wie, jak to wygląda. Umiejętność ciężkiej i takiej żmudnej pracy, która jest niezbędna w sporcie. I myślę, że znalazłoby się jeszcze kilka takich bardziej prywatnych. Ale to musiałabym naprawdę się zastanowić. I skonsultować – skwitowała zawodniczka.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

