Numer 1 dla Igi Świątek jest już pewny. Kibice mogą zacierać ręce

Iga Świątek przyciąga niesłabnące zainteresowanie kibiców w Polsce. Wiceliderka światowego rankingu rok kalendarzowy zakończyła, reprezentując swój kraj, podczas turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim.

Kiedy mecz numer 1 w sezonie 2026 dla Igi Świątek? Wszystko jasne!

Tak jak Świątek zakończyła minioną, tak i rozpocznie kolejną kampanię. Co prawda nie w wydaniu BJKC, a podczas turnieju United Cup. Polka będzie reprezentować biało-czerwone barwy razem m.in. z powracającym po kontuzji Hubertem Hurkaczem.

W składzie znaleźli się również: Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński. Kapitanem zespołu będzie za to Mateusz Tereczyński.

Polska znalazła się w grupie F, gdzie będzie rywalizować z Niemcami i Holandią. Mecze będą rozgrywane w Sydney. Turniej rozpocznie się 2 stycznia 2026. Świątek swój mecz numer 1 sezonu w poniedziałek 5 stycznia, a rywalką będzie Niemka Eva Lys. Pochodząca z Ukrainy, ale grająca dla naszych zachodnich sąsiadów tenisistka zajmuje 40 miejsce w rankingu WTA.

Mecz Świątek – Lys rozpocznie się po zakończeniu starcia numer 1 rywalizacji polsko-niemieckiej, czy Huberta Hurkacza z Saszą Zverevem. To spotkanie zaplanowano na ok. 7:30 polskiego czasu.

Dodatkowo wiadomo, że mecze United Cup będzie można obejrzeć na antenach Polsatu Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

