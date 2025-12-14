Kibice Legii Warszawa są wściekli. Prezes Dariusz Mioduski zaatakowany

Legia Warszawa jest w głębokim kryzysie. Piłkarze stołecznego klubu po raz ostatni oficjalny mecz wygrali 23 października b.r. Od tego czasu zaliczyli serię 10 spotkań bez wygranej.

Dodajmy, że Legia mierzyła się kolejno z: Lechem Poznań (0:0), Pogonią Szczecin (1:2 po dogrywce w Pucharze Polski), Widzewem Łódź (1:1), NK Celje (1:2), Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (1:2), Lechią Gdańsk (2:2), Spartą Praga (0:1), Motorem Lubin (1:1), Piastem Gliwice (0:2) i Noah (1:2).

Wymowne hasła kibiców Legii Warszawa. Dariusz Mioduski został zaatakowany

Po porażce z zespołem z Armenii fani Legii postanowili przemówić za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Drodzy Kibice! Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy. Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy. Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem „podziękujemy” nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią – czytamy we wpisie Nieznanych Sprawców na Instagramie.

Niedzielnym meczem było starcie na własnym terenie z Piastem Gliwice. Faktycznie, kibice na trybunach jasno wyraźili swoją dezaprobatę tym, jak wygląda obecnie Legia Warszawa, pod rządami Dariusza Mioduskiego.

Prezes i właściciel klubu został zaatakowany, pod jego adresem pojawiły się nie tylko hasła na transparentach, ale też wymowne przyśpiewki, jednoznacznie definiujące kierowanie stołecznym klubem.

Legia w PKO BP Ekstraklasie wylądowała w strefie spadkowej na finiszu 2025 roku. Dodatkowo warszawianie pożegnali się z rozgrywkami Ligi Konferencji UEFA, odpadli również z rywalizacji w STS Pucharze Polski.

Wiele wskazuje na to, że od nowego roku (tj. 2026) szkoleniowcem stołecznego klubu zostanie Marek Papszun. Czy trener, który przez lata święcił triumfy z Rakowem Częstochowa, uratuje Legię?

Wydaje się, że to będzie zadanie na więcej niż rundę wiosenną bieżącej kampanii, żeby odmienić oblicze pogrążonej w głębokim kryzysie drużyny.

Dodatkowo, gwoli uzupełnienia, w niedzielny wieczór – w ostatnim meczu ligowym tego roku – Legia przegrała 0:1 z Piastem. Gliwiczanie wydobyli się ze strefy spadkowej, wskakując na 14. miejsce w tabeli.

Warszawianie rok 2025 kończy na przedostatniej pozycji w PKO BP Ekstraklasie. Warszawianie mają jeszcze przed sobą jeszcze pożegnalny mecz w Lidze Konferencji UEFA.

