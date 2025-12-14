Mistrzostwa Europy odebrane Polsce! Szokująca decyzja w świecie sportu

O czym dokładnie mowa? Według informacji dziennikarzy „Sportu”, prawo gospodarza lekkoatletycznych ME 2028 w Polsce, konkretniej na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie, już wcale nie jest takie oczywiste. Działacze European Athletics właśnie zmienili bowiem swoją pierwszą decyzję.

Lekkoatletyczne ME 2008 odebrane Polsce! To spore rozczarowanie

Jak to możliwe? Jak się okazuje, najprawdopodobniej tzw. dżentelmeńska umowa przestała obowiązywać.

– Można powiedzieć, że organizację mistrzostw w 2028 przyznano nam bez przeprowadzenia procedury wyboru, jako formę rekompensaty po przegranym wyścigu o edycję 2024. Ale od 2021 roku zmieniły się warunki, na barki organizatora spada zabezpieczenie środków na nagrody dla sportowców, których przed Rzymem nie wypłacano, a to dodatkowe 2-3 miliony euro w budżecie zawodów. Zgłosił się też Belgrad i postanowiono wszcząć ponowną procedurę – przyznał wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Marek Plawgo na łamach katowickiego „Sportu”.

Polska nie jest już pewna organizacji ME 2028, a o lekkoatletyczne święto Śląsk będzie musiał powalczyć z serbskim konkurentem.

– Z powodu wzrostu kosztów edycji 2028 przy nowych warunkach, a także pod wpływem pandemii i inflacji, budżet wymagał istotnego przeglądu, co wymagało nowych dyskusji z rządem polskim i regionem Śląska. W związku z tym musiano otworzyć nowy proces ofertowy i obecnie w procedurze uczestniczą dwaj kandydaci: Belgrad w Serbii i Śląsk w Polsce – przekazał „Sportowi” rzecznik European Athletics Peter Sanderson.

ME 2028 w Polsce miały się odbyć w dniach 21-27 sierpnia 2028. W przyszłym roku (tj. 2026) lekkoatletyczny czempionat Starego Kontynentu na otwartym stadionie, odbędzie się w Birmingham (Wielka Brytania).

W XXI wieku miano miast-gospodarzy lekkoatletycznych ME otrzymywali: Monachium (2002), Göteborg (2006), Barcelona (2010), Helsinki (2012), Zurych (2014), Amsterdam (2016), Berlin (2018), ponownie Monachium (2022) i Rzym (2024).

