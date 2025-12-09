Był gwiazdą reprezentacji Polski. Zdecydował się wyjechać z kraju na stałe

Zgodnie z przewidywaniami, urodzonego w Siedlcach byłego, świetnego bramkarza, próżno szukać w sztabach szkoleniowych polskich, czy zagranicznych klubów. Artur Boruc właściwie zawsze był zawodnikiem, który podążał własnymi ścieżkami.

Artur Boruc otwarcie o wyjeździe z Polski. Wybrał nowy kraj do życia

Bramkarz w seniorskiej reprezentacji Polski grał w latach 2004-17. Boruc rozegrał łączenie 65 meczów, swój pożegnalny występ zaliczając 10 listopada 2017 roku. Wystąpił wówczas z opaską kapitańską, numerem 65 na plecach, zaliczając 44. minuty w starciu z Urugwajem. Boruc został wówczas zmieniony przez swojego „następcę” – zarówno w drużynie narodowej – jak i Legii Warszawa, Łukasza Fabiańskiego.

Karierę klubową bramkarz zakończył z ukochaną „eLką”, czyli jako zawodnik stołecznego zespołu. Po powrocie z Anglii Boruc zaliczył w barwach Legii dwa sezony, tj. 2020/21 i 2021/22.

A co teraz dzieje się u byłego piłkarza? Jak się okazuje, żyje poza Polską, mieszkając obecnie z rodziną w słonecznej Andaluzji. Najludniejsza wspólnota autonomiczna leżąca w południowej Hiszpanii.

– […] zima w Polsce jest dosyć trudna. Ciemno robi się znacznie wcześniej. Wtedy trochę szybciej włącza się tryb spania, organizm domaga się odpoczynku. Słońce, ciepło – daje inną energię. Różnica jest naprawdę duża. Nie zdawałem sobie sprawy, jakim lekarstwem jest witamina D […] Dzieci chodzą tam (tj. na terenie Andaluzji) do szkoły, na miejscu mamy też zobowiązania biznesowe. Tak jak i żona, ja też będę czasami wpadał do Polski. Choćby do Rzeszowa, na turnusy bramkarskie. W najbliższym czasie będziemy z rodziną raczej gośćmi w Polsce – przyznał Boruc w rozmowie dla WP/SportoweFakty.

Co ciekawe, to właśnie m.in. z doświadczonym bramkarzem w klubie, Legia sięgnęła po swoje ostatnie mistrzostwo Polski, w sezonie 2020/21. Boruc ma w dorobku jeszcze jedno złoto jako Legionista z kampanii 2001/02. A do tego m.in. trzy tytuły mistrza Szkocji w barwach Celticu FC (2005/06, 2006/07 i 2007/08).

Piłkarz bronił również barw włoskiej Fiorentiny oraz angielskich Southampton i Bournemouth.

