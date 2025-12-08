Fatalne wieści ws. byłej gwiazdy polskiej ligi. Zdiagnozowano nowotwór

Szokujące doniesienia z Rosji. Sam Deroo, słynny belgijski siatkarz, w przeszłości grający w PlusLidze, ma nowotwór. Informacje przekazano w komunikacie.
Informacje w mediach społecznościowych przekazał rosyjski klub Lokomotiw Nowosybirsk.
Sam Deroo to gwiazda sporego formatu. Pochodzący z belgijskiego Beveren przyjmujący przez kilka sezonów występował na polskich parkietach. Najlepszy okres przeżywał zdecydowanie w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.
Sam Deroo ma nowotwór. Szokujące wieści prosto z Rosji
W szeregach kędzierzyńskich Belg grał w latach 2015-19. W tym czasie ZAKSA m.in. trzykrotnie sięgała po mistrzostwo Polski, a Deroo odgrywał w zespole znaczącą rolę, będąc często najważniejszym siatkarzem na boisku.
