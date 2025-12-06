Równo dwa miesiące do igrzysk! Kibice przewidują, ile Polska zdobędzie medali

Z pewnością ubiegłoroczna rywalizacja olimpijska nie przyniosła specjalnych powodów do optymizmu, jeśli mowa o kondycji polskiego sportu. Ostatecznie z igrzysk w Paryżu reprezentacja Polski przywiozła tylko jedno złoto – za sprawą Aleksandry Mirosław. A gdyby nie było wspinaczki sportowej? Mogłoby się skończyć na nieobecności Mazurka Dąbrowskiego w stolicy Francji.

IO 2026: Ile medali zdobędzie reprezentacja Polski we Włoszech?

Problem w tym, że w letnich sportach polskim reprezentantkom i reprezentantom – historycznie – zawsze szło lepiej. Dziesięć krążków przywiezionych z IO 2024 może okazać się miłym wspomnieniem względem tego, co pojawia się na horyzoncie. Zimowe Igrzyska Olimpijskie są bowiem rywalizacją, w której Polska nigdy nie była w ścisłej, światowej czołówce.

Z ostatnich ZIO w 2022 roku do kraju wrócił jeden medal. Brązowy, zdobyty przez skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego. Polak sięgnął po olimpijski krążek w konkursie na normalnej skoczni w Pekinie.

Patrząc historycznie, cztery lata wcześniej, czyli w 2018 roku – było niewiele lepiej. Wówczas Polska zdobyła dwa medale w trakcie rywalizacji w koreańskim Pjongczangu. Co ciekawe, znowu ciężar stawania na podium dźwignęły skoki narciarskie. Drużynowo skończyło się na brązie (zespół wystąpił w składzie: Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot i Kamil Stoch), a do tego swoje trzecie mistrzostwo olimpijskie dołożył Stoch.

Jak będzie w przyszłym roku we Włoszech? Wspólnie z agencją SW Research zapytaliśmy o to Polki i Polaków. Choć kryzys polskich skoczków trwa, w kraju panuje umiarkowany optymizm względem IO 2026 i dorobku reprezentacji.

Nieco ponad 33 proc. uważa, że Polska zakończy zmagania w przedziale 1-3 medali. Na więcej niż trzy krążki stawia ponad 38 proc. Rezultatem na tym poziomie mogliśmy się pochwalić podczas igrzysk w Soczi (2014) oraz jeszcze wcześniej w Vancouver (2010). W obu przypadkach Polska sięgnęła po sześć medali. Swój wyjątkowy czas miała jednak Justyna Kowalczyk czy wspomniany Stoch.

Wracając do sondażu, nieco ponad 11 proc. uważa, że Polska nie zdobędzie ani jednego medalu na IO 2026.

Za to odpowiedź „nie mam zdania” wybrało 17 proc. przepytanych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

Katastrofa na skoczni w Wiśle! Czegoś takiego nikt się nie spodziewałCzytaj też:

Reprezentacja Polski poznała rywali na MŚ 2026! Teraz „tylko” wygrać baraże