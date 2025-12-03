Legenda tenisa wraca na kort? Iga Świątek zyskałaby wielką rywalkę

Wieści dotyczące rzekomego powrotu jednej z największych legend dyscypliny wypłynęły za pośrednictwem „New York Times”. Serena Williams miała bowiem zarejestrować się w systemie antydopingowym Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości w Tenisie (International Tennis Integrity Agency). A to przepustka do ew. ponownego wejścia w stronę zawodowego tenisa, co sugerowali amerykańscy dziennikarze.

Powrót Sereny Williams na kort? Legenda skomentowała sensacyjne wieści

Nie trzeba było długo czekać na reakcję ze strony samej zainteresowanej. Mająca obecnie 44 lata, była świetna tenisistka, po raz ostatni na korcie pojawiła się podczas US Open w 2022 roku, odpadając w III rundzie wielkoszlemowej rywalizacji.

Wydaje się, że powrót Williams, młodszej z sióstr (starsza Venus… nadal gra!) nie miałby jakiegokolwiek sportowego sensu. Choć fakt faktem, potencjalna szansa na rywalizację słynnej Sereny np. z Igą Świątek, mogłaby być sporą gratką dla polskich kibiców tenisa.

Williams rozwiała jednak wszelkie wątpliwości. Kilkanaście godzin po pojawieniu się sensacyjnych informacji dziennikarzy „NYT”, amerykańska mistrzyni krótko skwitowała całe zamieszanie. Które, trzeba przyznać, błyskawicznie rozeszło się po całym świecie.

„O mój Boże. NIE wracam. Ten dziki pożar to istne szaleństwo” – przekazała w mediach społecznościowych legendarna tenisistka.

twitter

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

Czytaj też:

Hiszpanie kpią z Roberta Lewandowskiego. Polak otrzymał spory cios!Czytaj też:

Iga Świątek wybrana liderką rankingu! Polka zdystansowała Arynę Sabalenkę