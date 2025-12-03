Tak Nawrocki będzie dopingował polskich sportowców. Znamy szczegóły

Zimowe igrzyska olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Najważniejszą zimową imprezę czterolecia zaplanowano na 6-22 lutego. Sportowcy będą rywalizować we Włoszech.

Wśród reprezentantów Polski trudno szukać faworytów do medali. Skoki narciarskie przeżywają ostatnio spory kryzys, jednak Kamil Stoch czy młody Kacper Tomasiak mogą sprawić niespodziankę. Oczy kibiców będą także zwrócone na specjalistkę od short tracku Natalię Maliszewską oraz wracającego po serii kontuzji Oskara Kwiatkowskiego, snowboardowego mistrza świata z 2023 roku.

Nawrocki ma kibicować Polakom. Piesiewicz ujawnił szczegóły

Jak się okazuje, nie jest wykluczone, że zmaganiom sportowców będzie się na żywo przyglądał Karol Nawrocki. Prezydent wielokrotnie udowadniał, że jest miłośnikiem sportu, jednak do tej pory głowa państwa kibicowała z trybun głównie piłkarzom – zarówno reprezentacji Jana Urbana, jak i drużynom Ekstraklasy – Lechii Gdańsk oraz Legii Warszawa.

W rozmowie z RMF FM szef PKOl przyznał, że odbył rozmowy z Karolem Nawrockim odnośnie ewentualnego wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie do Włoch.

– Rozmawialiśmy z prezydentem. Jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być przez chwilę z polskimi sportowcami. To jest coś niesamowitego. Cieszę się, bo jego poprzednik Andrzej Duda też zawsze się wybierał na chociażby jeden dzień, żeby pokibicować naszym sportowcom – tłumaczył Radosław Piesiewicz.

– Jeśli wszystko dobrze pójdzie i się nic nie wydarzy, bo dzisiaj jesteśmy w takim czasie geopolitycznym, że różne rzeczy się dookoła dzieją, to mamy już wybrany termin, kiedy prezydent będzie na igrzyskach – dodawał.

Nawrocki ma kibicować Polakom. Apartament czeka

Jeśli Karol Nawrocki zdecydowałby się na podróż do Włoch, wówczas zatrzymałby się w specjalnie przygotowanym apartamencie. Zgodnie z wymogami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, prezydenci muszą mieszkać podczas turnieju w ściśle chronionych apartamentach, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu na igrzyskach.

– Dla głowy państwa zawsze jest przygotowany taki pokój zarezerwowany w danym miejscu. Apartament dla Karola Nawrockiego już czeka – zapewnił Radosław Piesiewicz.

